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ДТП Происшествия

В Приволжском районе госпитализирована водитель перевернувшейся в кювет легковушки

ПРИВОЛЖЬЕ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 февраля, на 23 км трассы "Осинки - Приволжье - Обшаровка" в 16:55 во время снегопада 45-летняя женщина за рулем Lada Kalina во время движения зацепила правую обочину, после чего допустила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После аварии водитель с травмой головы автомобилем "скорой медицинской помощи" доставлена в больницу и госпитализирована.

По данным сотрудников ГИБДД, водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Приволжском районе.

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