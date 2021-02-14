В Приволжском районе госпитализирована водитель перевернувшейся в кювет легковушки

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В субботу, 13 февраля, на 23 км трассы "Осинки - Приволжье - Обшаровка" в 16:55 во время снегопада 45-летняя женщина за рулем Lada Kalina во время движения зацепила правую обочину, после чего допустила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области