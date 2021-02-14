В Приволжском районе госпитализирована водитель перевернувшейся в кювет легковушки

В субботу, 13 февраля, на 23 км трассы "Осинки - Приволжье - Обшаровка" в 16:55 во время снегопада 45-летняя женщина за рулем Lada Kalina во время движения зацепила правую обочину, после чего допустила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
После аварии водитель с травмой головы автомобилем "скорой медицинской помощи" доставлена в больницу и госпитализирована.
По данным сотрудников ГИБДД, водитель в момент аварии находилась в трезвом состоянии. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП в Приволжском районе.