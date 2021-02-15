Самарский "Союз-2.1а" вывел на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16"

В понедельник, 15 февраля, в 7:45 (мск) с космодрома Байконур на целевую орбиту выполнен успешный пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-16", сообщается на сайте Роскосмоса.

Полет грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента запланирована на 17 февраля 2021 года в 9:20 (мск).

Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и российских членов экипажа экспедиции МКС-64 - космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

Новый "космический грузовик" везет с собой более 2,5 тонны грузов: топливо дозаправки, питьевую воду, оборудование и материалы, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения.

На борту МКС работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.