При ДТП с грузовиком под Самарой пострадал один человек

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В воскресенье, 14 февраля, в 9:30 в Волжском районе при снегопаде 56-летний водитель автомобиля Shevrolet Niva при обгоне между 26 и 27 км трассы "Обводная г. Самара" не справился с управлением, выехал в разрешенном месте на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ с полуприцепом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.