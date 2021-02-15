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ДТП Происшествия

При ДТП с грузовиком под Самарой пострадал один человек

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 февраля, в 9:30 в Волжском районе при снегопаде 56-летний водитель автомобиля Shevrolet Niva при обгоне между 26 и 27 км трассы "Обводная г. Самара" не справился с управлением, выехал в разрешенном месте на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ с полуприцепом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал 33-летний пассажир автомобиля Shevrolet Niva, которого госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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