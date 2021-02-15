Депутаты Самарской губернской думы оценили разработки ученых СамГУПС

В ходе празднования Дня российской науки в Самарском государственном университете путей сообщения прошли выставка научно-технических проектов в области транспорта, имеющих высокий уровень технологической готовности, а также выставка студенческих научных проектов в области транспорта.

В рамках выездного заседания профильных комитетов Самарской губернской думы выставку посетили заместитель председателя комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационных технологиям и связи, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин, председатель комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Вера Попова, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов, а также представители СМИ.

Гости с интересом осмотрели инновационные разработки ученых университета, представленные на выставке, а также оценили перспективы научной работы в вузе. Как пояснил и.о. первого проректора СамГУПС Виталий Асабин, научно-технические проекты и разработки вузовского сообщества в области транспорта имеют высокий уровень технологической готовности, они доказали свою востребованность на практике и буквально в одном шаге от реализации. Совместные проекты студентов, аспирантов и преподавателей вуза проработаны до мелочей, просчитаны их стоимость, окупаемость и срок эксплуатации.

Особый интерес гостей выставки вызвали VR-технологии, разрабатываемые на кафедре "Мехатроника, автоматизация и управление на транспорте" (МАУТ), - тренажеры виртуальной реальности. К примеру, ученые кафедры разработали программное обеспечение для тренажеров по подготовке проводников пассажирских вагонов и монтеров пути. Виртуальная среда позволяет наглядно отработать навыки и порядок действий, не требуется дополнительного оборудования для подготовки специалистов при обучении. Создается эффект полного погружения в работу (звук, визуальный ряд). Кроме того, в виртуальной среде при обучении всплывают подсказки, как правильно выполнять технологические операции, а во время экзамена оцениваются только действия по регламенту. По словам заведующего кафедрой МАУТ Александра Авсиевича, при необходимости работник может еще раз пройти обучение на тренажере.

Доцент кафедры "Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" СамГУПС Алевтина Исайчева продемонстрировала информационно-измерительное устройство мониторинга тягового тока в рельсовой цепи сети. Устройство, предназначенное в первую очередь для определения асимметрии тягового тока, было протестировано на полигоне Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". Внедрение в промышленную эксплуатацию нового устройства позволит повысить работоспособность рельсовых цепей, определить наиболее уязвимые к асимметрии тягового тока участки железной дороги, снизить число случаев простоя поездов.

По итогам 2020 года СамГУПС получил 25 охранных документов (патентов), в том числе 13 на изобретения, 11 - на полезные модели, один - на программный продукт.

Как рассказала директор НИИ "Транспорт" СамГУПС Полина Романова, на выставке студенческих научных проектов в области транспорта были представлены лучшие работы молодых ученых. Разработки посвящены актуальным темам в сфере экологии, оптимизации перевозочного процесса, безопасности движения, а также альтернативным видам транспорта и топлива.

"Всегда результат работы системы образования оценивается за ее пределами, поэтому очень важно, что ребята сейчас занимаются научными разработками, которые обязательно пригодятся им в дальнейшем. И может быть, их будущие работодатели возьмут эти проекты в работу. Тем более что сейчас - век инноваций, век новых технологий. Очень важно продвигать инновационную научную деятельность, ведь совершенствование условий охраны труда и производительности зависит именно от современных технологий", - подчеркнула председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Татьяна Бодрова.

По словам заместителя председателя комитета по местному самоуправлению СГД Веры Поповой, транспортный железнодорожный вуз кардинально изменился за последнее время. Преобразились аудитории, появились современные лаборатории и тренажерные комплексы. Развиваются научные направления, ведется проектная работа по наиболее актуальным проблемам транспорта.

"Сегодня мы посмотрели разработки ребят, в том числе и в сфере автоматики, телемеханики и связи. У этих проектов есть применение в современных транспортных системах. Замечательные работы, замечательные студенты, научное сообщество. Они идут в ногу со временем, и их проекты однозначно будут востребованы, а университет в этой работе займет свою нишу и даст толчок тем процессам, которые инициированы президентом страны и губернатором", - отметила Вера Попова.

По итогам работы за 2020 год ученых СамГУПС поощрили наградами и памятными подарками от Федерального агентства железнодорожного транспорта, Самарской губернской думы, правительства Самарской области и руководства университета за достижения в области научной и инновационной деятельности.