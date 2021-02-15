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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области

МОСКВА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили итоги реализации национальных проектов в регионе в 2020 году, а также дальнейшее сотрудничество.

Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Самарская область успешно справилась с задачами национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

"Все запланированные на 2020 год объекты были введены в эксплуатацию. Мы за один год ввели 14 детских садов, а еще были школы и физкультурно-оздоровительные комплексы, Дома культуры. Только в рамках национальных проектов введено 46 объектов социальной инфраструктуры, — рассказал глава региона. — Кроме этого, регион, имея свою инвестиционную программу, опережающими темпами приводит в порядок объекты образования, культуры, здравоохранения".

Отдельное внимания на встрече было уделено успехам Самарской области по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На федеральном уровне уже неоднократно отмечалось, что Самарская область является лидером в стране по качеству, срокам и объемам преобразований в сфере обновления и строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.

За 2020 год в 63-м регионе реконструировано и построено свыше 300 км дорог. Кроме того, начата реализация масштабных проектов, таких, как строительство мостового перехода через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

Из федеральной казны губернии были выделены дополнительные средства в размере 3,75 млрд рублей.
"Такая инициативность и настойчивость отражается и на качестве дорог", — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации также отметила тактику региона по развитию спортивной инфраструктуры: "Нужны крупные спортивные объекты, но вместе с тем не надо увлекаться финансово емкими объектами, а лучше, как у вас в регионе, вести работу по обеспечению доступности массового спорта, благоустройству универсальных спортивных площадок. Чтобы могли заниматься и дети и взрослые".

Глава региона поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку Самарской области по ключевым направлениям работы и подчеркнул: "Совет Федерации — это палата регионов. Уверен: каждый губернатор чувствует поддержку в своей работе по развитию территории, реализации национальных проектов".

Также на встрече Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили предложения региона по стабилизации ситуации на рынке труда, исполнение Постановления Совета Федерации по итогам Дней Самарской области. Претворять в жизнь принятые в ходе Дней решения помогают члены Совета Федерации от Самарской области.

Подробнее об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель региона Сергей Мамедов. Он отметил, что половина поручений по итогам Дней полностью исполнена, в том числе, удалось привлечь серьезные средства из федерального бюджета.

"Это, в том числе меры по улучшению жизни в сельских территориях, переселению граждан из аварийного жилья, реконструкции больниц, набережной в Тольятти, — пояснил Сергей Мамедов. — Еще 10 пунктов этого Постановления находятся сейчас в высокой стадии проработки. Мы ведем консультации с различными федеральными органами государственной власти. Надеюсь, что до конца этого года реализуем все".

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