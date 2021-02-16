Про Грушинский фестиваль, но в Саратове: фильм "Родные" уже в прокате

С 11 февраля в кинотеатрах стартовал прокат потенциального комедийного хита от сценариста Жоры Крыжовникова с Сергеем Буруновым в главной роли — "Родные" (12+). История про сумасбродного отца, который везет всю семью на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить мечту — спеть песню про "оладушек". В привычной традиции Крыжовникова, комедия не обошлась без драматической линии. Рассказываем, так ли принципиально, что в фильме вместо Самары Саратов, важную ли роль играет Грушинский фестиваль, и где искать конфликт в комедии.

В Самаре "Родных" ждали особенно сильно. Еще прошлой весной на самом высоком уровне прозвучала информация о том, что новый фильм известного сценариста Жоры Крыжовникова будет посвящен Грушинскому фестивалю. И, действительно, очень многие самарские зрители пошли в эти выходные в кинотеатры, чтобы увидеть на большом экране и в интерпретации одного из самых популярных на сегодняшний день сценаристов России свой родной город. Но что-то пошло не так, и провинциальной гордости было нанесено оскорбление.

И если отсутствие упоминания Самары в одном фильме с брендом "Грушинский фестиваль" могло лишь чуть раздосадовать, то вот упоминание города Саратова уже воспринималось как издевательство. Ведь все знают о пожалуй самой распространенной в России топонимической путанице - два города на Волге, которые совсем не похожи друг на друга, из-за созвучности названий постоянно замещают друг друга в новостях.

Возможно, все это было очередной шуткой от Жоры Крыжовникова, ведь над подобным уже в свое время смеялся "Квартет И" в фильме "День выборов". Может быть все смешал карантин и съемки пришлось перенести. Причины даже не стоит искать, потому что для фильма это все совершенно неважно. Кстати, даже сцену для Грушинского фестиваля снимали в Подмосковье.

В "Родных" сюжет строится вокруг отца (Сергей Бурунов), который узнал про страшный диагноз и понял, что жить надо здесь и сейчас, и для счастья ему не хватает исполнения его главной мечты — спеть свою песню на Грушинском фестивале. Вокруг него семья — любящая жена (Ирина Пегова), сын Боб, поклонник "Брата 2" (Никита Павленко), дочка Настя, мечтающая о музыкальной карьере (певица Монеточка), младший сын Саня (Семен Трескунов) с будущей женой Соней (Катериной Беккер), планирующие переехать в Канаду. И вот всей этой дружной семьей они отправляются из родного Архангельска на Грушинский фестиваль, чтобы отец смог спеть там песню про "оладушки".

Сценаристы ставят сети на зрителя, пытаясь поймать его на моментах узнавания себя и своих близких в главных героях. Немного деспотичный отец-манипулятор, всепрощающая мать, бестолковый старший сын с надуманными повадками гопоря и цитатами из "Брата" и "Брата 2", инфантильная младшая дочь, поющая тоненьким голосом песенки "Это долька для ежа. Смерть легавым от ножа", и младший сын рациональный айтишник с женой, мечтающие о переезде за границу.

Все они совершенно разные люди, но тем не менее — семья. И они пытаются уживаться друг с другом, ведь родные. А уживаться порой очень-очень непросто. Но несколько раз сквозь фильм рефреном повторяется фраза, что родные - это самое главное и с ними можно перенести даже самое страшное.

Все эти характерные персонажи, попадая в типические ситуации, начинают вести себя экспрессивно, вызывая смех у зрителей. Конфликт строится на поиске взаимопонимания у совершенно разных по характерам людей, объединяемых только родством. Эту непохожесть авторы фильма подчеркивают, сводя главного героя со старшим поколением — отцом и дедом (Сергей Шакуров).

Линия от деда со знаками отличия ГРУ, через непутевого отца-манипулятора, к сыну-айтишнику, мечтающему уехать за свободой в Канаду — основная, именно здесь непрощенные обиды, и слова "у тебя не получилось, а я смогу", приводящие к кульминации на главной сцене-гитаре на Грушинском фестивале.

Кстати, о музыке. В "Родных" не будет авторской песни, поэтому для поклонников Грушинского фестиваля опять немного облом. Ну разве что можно будет в одной сцене услышать на фоне диалога героев песню Олега Митяева со словами про самарское небо. Но зато тут будет поп-музыка, охватывающая сразу несколько поколений — от Шарлота (наш, самарский!) "Щека на щеку" через "Тополиный пух" Иванушек international к "Белым розам" "Ласкового мая" под гармонь.

От "Груши" тут история про судьбоносную встречу родителей ночью около палатки, которая близка многим самарцам. Но от настоящего фестиваля — ничего. У авторов фильма наверняка и не было главной задачей рассказать о нем. Саратов здесь тоже схематично обрисован — вонючим подъездом, ностальгическими воспоминаниями, деревенскими посиделками и съемкой с квадрокоптера.

Режиссером фильма выступил молодой Илья Аксенов, у которого за спиной из больших и известных проектов сериал "Мир! Дружба! Жвачка!". Но все в кино шли, конечно, за самым востребованным комедийным актером Сергеем Буруновым, который порой способен вытащить фильм на своей харизме и таланте из небытия в топ-лист проката, и за сценарием от Жоры Крыжовникова, известного по хитам "Горько!", "Лед-2", "Звоните ДиКаприо!".

Здесь зрители не будут разочарованы. Сценарий с забавными нелепыми ситуациями и колоритными характерами в антураже российской провинции — есть, харизматичный Сергей Бурунов — экспрессивно бегающий по кадру и проговаривающий шутки — есть, саундтрек из поп-хитов — есть, "эмоциональные качели" — от смешного к трагичному и обратно — тоже есть. А Грушинский фестиваль ждем этим летом и надеемся на привычный формат, а не на онлайн, как в этом году.