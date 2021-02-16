Самарским инвалидам льгота по транспортному налогу будет назначаться по умолчанию

Инвалиды, проживающие на территории Самарской области, будут освобождены от обязанности предоставлять справки для получения льготы по транспортному налогу. Соответствующая инициатива рассматривалась во вторник, 16 февраля, на заседании комитета губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.

На заседании комитета была озвучена информация, что проект закона получил положительные заключения прокуратуры, Федеральной налоговой службы и правительства области. Члены комитета единогласно рекомендовали принять законопроект сразу в двух чтениях.

Отметим, что в регионе действует закон, освобождающий инвалидов всех категорий от уплаты транспортного налога.