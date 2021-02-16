В Самаре выступили финалисты Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры "РУПОР 63"

В Самаре участники первой Резиденции управления проектами оригинальной режиссуры представили эскизы. В течение недели молодые режиссеры из пяти городов России готовили работы в жанрах SITE SPECIFIC, иммерсивные, пластические, аудиоспектакли, видеоарт.

В ближайшее время художественный совет определит трех финалистов. Они получат возможность на основе своего эскиза поставить полноценный спектакль на одной из самарских площадок.

"Русский драматический тиндер" - так жанр эскиза определяют режиссер Никита Славич и драматург Александра Сальникова. Они размышляют о токсичных отношениях из русской классической литературы и удивляют механикой решений: помещают зрителей в конструкцию "быстрых свиданий". На сцене огромный стол, свечи. Участники эскиза садятся друг напротив друга и зачитывают цитаты из классики. Происходит магия трансформации: зрители становятся героями эскиза.

Николай Берман, московский режиссер, и драматург Анастасия Ильина через иммерсивный спектакль "Самара - Родина слонов" рассказывают историю жизни Константина Головкина, выдающегося мецената, художника, путешественника и человека, влюбленного в открытия. Через "музейные экспонаты" раскрываются разные события и стороны его многогранной личности. К слову, ради эскиза организаторы проекта нашли миниатюрный ретро-автомобиль и железную дорогу.

"РУПОР 63" - эксперимент команды СГИК - в начале своего пути собрал перспективных молодых режиссеров из шести городов страны (Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск и т.д.)

Свободу творчества и эксперимент для начинающих режиссеров осенью минувшего года объявила проектная команда магистрантов-продюсеров СГИК. Институт культуры впервые готовит специалистов по новому направлению.

"Для нас это во многом "проба пера", эксперимент, но я надеюсь, что все получится и в Институте культуры появится отдельное полноценное направление подготовки, которое так и будет называться - "Продюсерское дело", - комментирует Ольга Наумова, и.о. ректора СГИК.

"Продюсеров надо учить на практике. Это мое четкое убеждение. Все, что сегодня мы представляем зрителям, сделано "руками" и творческими усилиями студентов", - продолжает Яна Егорова, куратор проекта "РУПОР 63".

Чтобы попасть в число участников экспериментальной работы, необходимо быть студентом-режиссером старших курсов или уже выпускником, но главное - иметь смелость на реализацию своих идей.

В очный этап Резиденции, который состоялся в Самаре, прошли шесть режиссеров, которые представили восемь эскизов. В течение семи дней участники готовили свои работы на площадке МКТ "Дирижабль" при поддержке студентов и сотрудников СГИК, актеров самарского молодежного драматического театра "Мастерская".

В финале эскизы были представлены зрителям и художественному совету, в который вошли Денис Бокурадзе, художественный руководитель театра "Грань", заслуженный работник культуры Самарской области, Ксения Аитова, эксперт конкурса "Золотая Маска", и Александр Мальцев, и.о. заведующего кафедрой театральной режиссуры СГИК.

В ближайшее время эксперты определят имена трех лауреатов. Они получат премии на реализацию проектов и воплощение их в жизнь, то есть эскизы станут полноценными спектаклями. Постановки пройдут на площадках Самары и региона.