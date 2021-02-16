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Соцподдержка Общество

Жителям Красноармейского района, пострадавшим от АЧС, выплатят 3,8 млн рублей

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям Красноармейского района для возмещения затрат, понесенных ими в результате изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой свиней, выплатят единовременные социальные пособия на общую сумму 3,8 млн рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства Самарской области.

Речь идет о территории в пределах административных границ населенных пунктов дер. Натальино, дер. Арсентьевка, дер. Нестеровка, пос. Медведевский, с. Волчанка, пос. Встречный, пос. Новопавловка, с. Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области.

С полным перечнем получателей единовременных выплат можно ознакомиться на сайте правительства региона. 

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