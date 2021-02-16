Жителям Красноармейского района, пострадавшим от АЧС, выплатят 3,8 млн рублей

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Жителям Красноармейского района для возмещения затрат, понесенных ими в результате изъятия животных и продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой свиней, выплатят единовременные социальные пособия на общую сумму 3,8 млн рублей.