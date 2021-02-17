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ДТП Происшествия

В Самаре после ДТП с травмой головы госпитализирована пассажирка иномарки

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 февраля, в Самаре в 7:50 42-летний водитель Opel Astra на регулируемом перекрестке улиц Гагарина и Запорожская выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После столкновения Opel допустил наезд на дорожное ограждение. В ДТП пострадала 39-летняя пассажирка Opel, она госпитализирована в лечебное учреждение с травмой головы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

Гид потребителя

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