Самарская область вошла в ТОП-3 регионов ПФО по вводу мест в детских садах

Самарская область заняла третью строчку среди 14 регионов ПФО по количеству мест, введенных в детских садах в 2020 г.

В общероссийском рейтинге губерния вошла в ТОП-10 таких регионов, расположившись на восьмой позиции. Рейтинг по вводу в действие мощностей и объектов образования составили в агентстве деловой информации Top-RF.ru на основе данных Росстата за 2020 год.

Лидерами в России по числу мест, введенных в дошкольных образовательных учреждениях, стали Москва, Подмосковье и Татарстан — 5242,4452 и 3665 мест, соответственно.

Самарская область заняла восьмую строчку общероссийского рейтинга с 2699 введенными местами. С четвертой по седьмую позицию расположились Новосибирская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край и Башкортостан. Замыкают ТОП-10 российского рейтинга Челябинская и Свердловская области.

В разрезе регионов ПФО Самарская область занимает третью строчку. На первом и втором местах — республики Татарстан и Башкортостан.

Всего в России в 2020 году было введено 92 768 мест в дошкольных образовательных организациях. Это на 12 640 мест меньше, чем в 2019 году.