16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по производству стройматериалов Pizza-party по пятницам: ProfitRooms открывает круглосуточный коворкинг для работы в удовольствие РФ планирует реализовать землю напротив Южного города Более 240 млн руб. выделено на ремонт дороги в Большечерниговском районе На разработку проекта первой очереди реконструкции ул. Дачной в Самаре выделено 9 млн рублей

Строительство Строительство и недвижимость

В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по производству стройматериалов

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 февраля, на заседании экспертного совета Особой экономической зоны "Тольятти" были рассмотрены заявки двух компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты 3 млрд рублей.

Заявка на увеличение объема инвестиций поступила в экспертный совет ОЭЗ от действующего резидента — ООО "СИЕ Аутомотив рус", производящего автокомпоненты для альянса Renault-Nissan — АО "АвтоВАЗ" и др.

Руководство компании приняло решение о наращивании объемов производства путем расширения товарной номенклатуры, в связи с чем требуется скорректировать первоначально заявленные планы. Общие инвестиции в проект превысят 2 млрд рублей.

Вторая заявка представляет новый проект по производству строительных материалов, который будет реализован на ОЭЗ. Полная стоимость проекта составляет более 750 млн рублей. Компания намерена запустить производство уже в третьем квартале 2021 года, а выйти на проектную мощность в 2025 году. На заводе планируется трудоустроить 87 человек.

"Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, к нам на площадку заходят новые резиденты. В том числе, не связанные с производством автокомпонентов, что позволяет нам сделать еще один шаг на пути к диверсификации экономики города. Новый инвестор укрепит уже сформированный строительный кластер в особой экономической зоне, а наша задача — создать для этого самые комфортные условия", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28