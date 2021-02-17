В ОЭЗ "Тольятти" откроется новый завод по производству стройматериалов

Во вторник, 16 февраля, на заседании экспертного совета Особой экономической зоны "Тольятти" были рассмотрены заявки двух компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты 3 млрд рублей.

Заявка на увеличение объема инвестиций поступила в экспертный совет ОЭЗ от действующего резидента — ООО "СИЕ Аутомотив рус", производящего автокомпоненты для альянса Renault-Nissan — АО "АвтоВАЗ" и др.

Руководство компании приняло решение о наращивании объемов производства путем расширения товарной номенклатуры, в связи с чем требуется скорректировать первоначально заявленные планы. Общие инвестиции в проект превысят 2 млрд рублей.

Вторая заявка представляет новый проект по производству строительных материалов, который будет реализован на ОЭЗ. Полная стоимость проекта составляет более 750 млн рублей. Компания намерена запустить производство уже в третьем квартале 2021 года, а выйти на проектную мощность в 2025 году. На заводе планируется трудоустроить 87 человек.

"Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, к нам на площадку заходят новые резиденты. В том числе, не связанные с производством автокомпонентов, что позволяет нам сделать еще один шаг на пути к диверсификации экономики города. Новый инвестор укрепит уже сформированный строительный кластер в особой экономической зоне, а наша задача — создать для этого самые комфортные условия", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.