"СКС" проведет воду и канализацию в дома жителей исторического центра Самары

В среду, 17 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих компаний, главами муниципалитетов и профильных министерств, где обсуждалась реализация инвестиционных программ по замене коммуникаций, строительству объектов для обеспечения водой, электричеством, газом и теплом.

Старому центру города на совещании было уделено особое внимание. Очень важно, чтобы проект реновации не существовал абстрактно, а становился основой для принятия решений по целому ряду направлений - в строительстве, благоустройстве, транспортной сфере, обеспечении инженерной инфраструктурой.

Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что городским властям, отраслевым министерствам и ресурсоснабжающим организациям необходимо объединить усилия и синхронизировать действия, что ускорит процесс реновации исторического центра областной столицы.

Среди тех, кто в полном объеме выполнил инвестиционную программу в 2020 году, - ООО "СКС". Компания начала реализацию проекта по обеспечению качественной питьевой водой жителей пос. Управленческий - проложено почти 700 м водовода по улице Сергея Лазо, практически завершено строительство насосной станции на территории НФС 2, начаты масштабные работы по модернизации городских канализационных систем, выполнены работы по подведению коммуникаций к таким социальным объектам, как Фабрика-Кухня.

В планах на ближайшие годы - строительство коммуникаций от привокзальной котельной к НФС 3. Это позволит обеспечить качественной водой жителей Куйбышевского района Самары и микрорайона Южный город. Компания готова приступить к работам уже в этом году, но ей необходима поддержка для урегулирования ряда вопросов.

Также в планах компании - реализовать программу по созданию комфортных условий для жителей "старого центра" Самары, окончательному уходу от водопроводных колонок и выгребных ям во дворах. Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот вопрос - ключевой, и нужно постараться решить его в течение нескольких лет.

"Нами запущены две программы: "Вода с улиц в дом" и "Удобства в дом". Программы помогут подвести воду и канализацию в дома жителей исторического центра Самары, - рассказал руководитель компании Владимир Бирюков. - Нам нужна помощь администрации города, чтобы провести инвентаризацию выгребных ям и уличных туалетов. Если будет создана рабочая группа, то у нас есть шанс сделать Самару городом "без ведер" и "без туалетов на улице" в частных домах исторического центра".

"Все, что мы можем сделать для скорейшего решения вопроса, - обязаны сделать. Считаю, что это приоритетная задача, проводите мобилизацию ресурсов по всем направлениям, в том числе и по бюджету", - подчеркнул губернатор и поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министерству энергетики и ЖКХ включиться в решение задач и оказать содействие.