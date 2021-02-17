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Музыка Культура

СОУНБ представит видеолекцию об образе поэта в творчестве композиторов разных эпох

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 февраля, в 19:00 СОУНБ представит видеолекцию "Образ поэта в вокальной музыке Роберта Шумана, Леонида Десятникова, Сергея Слонимского".

Спикер - кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки СГИК, музыковед, музыкальный критик, лектор Анна Лазанчина.

В искусстве эпохи романтизма тема художника и его образ являются очень распространенными. По сути, все романтические произведения можно рассматривать сквозь призму автобиографичности. Создатели художественных сочинений стремились не только увековечить индивидуальные черты внешнего облика, но и раскрыть богатство внутреннего мира, уникальные эмоции демиурга. Эстетика романтизма на верхние ступени иерархической лестницы видов искусств поместила поэзию и музыку. Образ художника-творца воплощался в собирательном образе поэта.

Анна Лазанчина рассмотрит, как образ поэта по-разному претворялся в творчестве композиторов разных эпох: Роберта Шумана, Сергея Слонимского и Леонида Десятникова.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ, на ютуб-канале СОУНБ.

Кроме того, на ютуб-канале областной научной библиотеки можно ознакомиться с коллекцией лекций, которые уже состоялись в рамках проекта "Умный четверг".

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