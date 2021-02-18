В Сызрани задержан молодой водитель, сбивший пешехода и скрывшийся

В среду,17 февраля, в 9 утра в Сызрани 20-летний водитель Kia Rio в районе дома №12 по ул. Локомобильной совершил наезд на 19-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

После совершения наезда водитель с места ДТП скрылся, а пешеход самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками сызранской Госавтоинспекции осмотрено место ДТП, установлены и опрошены очевидцы происшествия, изучены данные с камер фото-видеофиксации. В результате проведенных разыскных мероприятий водитель установлен и задержан.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают сбор материала проверки для привлечения нарушителя к ответственности, сообщает ГУ МВД по Самарской области.