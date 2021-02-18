В Самаре госпитализирован мужчина, чей автомобиль вытолкнули под грузовик

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В среду, 17 февраля, в Самаре в 15:10 38-летний водитель, управляя автомобилем Audi 80, напротив дома № 28 по ул. Олимпийской потерял рулевое управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kio Rio.

Фото: ГУ МВД по Самарской области