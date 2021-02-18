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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализирован мужчина, чей автомобиль вытолкнули под грузовик

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в Самаре в 15:10 38-летний водитель, управляя автомобилем Audi 80, напротив дома № 28 по ул. Олимпийской потерял рулевое управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kio Rio.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Kia по инерции отбросило вправо на грузовик иностранного производства, следовавшего в попутном направлении без груза.

В результате аварии 32-летний водитель Kia госпитализирован с травмой головы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все водители находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает облГлавк.

Гид потребителя

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