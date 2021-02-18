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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами иномарки пострадал школьник, который выбежал из-за дерева

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 февраля, в 15:10 в Промышленном районе напротив дома № 15 "а" на Нововокзальном тупике 31-летний водитель автомобиля Subaru Forester, сбил девятилетнего ребенка, который, возвращаясь из школы домой в сопровождении взрослого родственника, выбежал на проезжую часть ему навстречу слева из-за дерева, без цели перехода дороги, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После ДТП водитель увез пострадавшего в медицинское учреждение, оставив при этом место происшествия. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Сейчас по факту случившегося проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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