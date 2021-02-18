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Облправительство Власть и политика

Главу самарского минстроя попросили отчитаться о работе перед губдумой

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министра строительства Самарской области Евгения Чудаева попросили отчитаться перед губернской думой. Решение вызвать чиновника на заседание в рамках парламентского часа было принято 18 февраля думским комитетом по строительству.

Члены комитета остались неудовлетворены докладом замминистра Анны Урусовой об итогах деятельности министерства за 2020 г. и плане работы на 2021 год.

Напомним, что по итогам 2020 г. в регионе было сдано 1,4 млн кв. м жилья вместо изначально планировавшихся 2,2 млн кв. м (к концу года план был скорректирован). Это почти на четверть ниже прошлогоднего результата.

"По сравнению с вводом в 18-19 годах как можно считать работу министерства удовлетворительной? Мы должны потребовать отчета министра", — заявил заместитель председателя комитета по строительству Александр Колычев.

"Предлагаю вынести на заседание думы в рамках парламентского часа отчет министра о выполненной работе. Необходимо, чтобы были озвучены причины невыполнения плана по вводу жилья и перспективы работы на 21 год", — поддержал коллегу председатель комитета Владимир Кошелев.

Вопросы у депутатов вызвала и реальность заявляемых министерством объемов индивидуального жилищного строительства, которые заметно превышают площади, сдаваемые в многоквартирных домах. В прошлом году на МКД пришлось лишь 468 тыс. кв. м, а в 2021 г. по планам — чуть менее 700 тыс. кв. м (из 1,7 млн кв. м).

На это представители министерства пояснили, что данные по ИЖС предоставляются Самарастатом.

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