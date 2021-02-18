В Самарской области зарегистрировано более 45 тыс. самозанятых граждан

С 1 января 2020 года в Самарской области официально зарегистрировали свою деятельность уже более 45 тыс. самозанятых граждан. В регионе для них действует специальный налоговый режим, с быстрой регистрацией в мобильном приложении, льготными налоговыми ставками и удобным ведением бухгалтерии — необходимую отчетность самозанятые формируют, не выходя из дома.

Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 14-летнего возраста. Право на это имеют и граждане стран ЕАЭС, работающие в Самарской области. Процедура регистрации в новой системе максимально упрощена. Для регистрации достаточно скачать бесплатное мобильное приложение "Мой налог", загрузить свое фото, отсканировать паспорт и ввести код подтверждения из смс-сообщения. Вся процедура занимает не больше пяти минут вместе с загрузкой приложения.

В случае предоставления услуг физическим лицам самозанятый будет платить с доходов только налог по льготной ставке 4%, при работе с юридическими лицами — 6%. По итогам месяца автоматически формируется отчет, затем в течение двух недель нужно оплатить налог. Для оперативной оплаты можно привязать к мобильному приложению банковскую карту.

Региональное министерство экономического развития и инвестиций постоянно расширяет линейку инструментов поддержки пользователей специального налогового режима: это консультационные услуги; образовательные программы; ярмарки и конкурсы, помогающие самозанятым найти новых партнеров и клиентов; целые комплексы бизнес-услуг, которые разыгрывались среди плательщиков налога на профессиональный доход с сентября 2020 года.

В ближайшее время самозанятым станут доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области до 1 млн рублей. В качестве имущественной поддержки они смогут претендовать на льготную аренду коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах.

Самарский дизайнер Ирина Завьялова создает украшения из готовой фурнитуры — натуральных камней и жемчуга. Ирина начала заниматься творчеством в декрете, но потом увлечение настолько ее затянуло, что о своей профессии бухгалтера она предпочла забыть. Сначала она делала украшения дома, а потом арендовала помещение в центре "Пространство Кинохроника", где открыла свою студию дизайна.

"Как только в январе 2020 года в Самарскую область пришел особый режим для самозанятых, я сразу зарегистрировалась в мобильном приложении "Мой налог" и стала чувствовать себя комфортно и не бояться переводов на карту или подставных покупателей, — рассказала Ирина. — ИП мне пока не подходит, так как я до этого не доросла. А вот быть самозанятым очень удобно: минимальный налог и простая отчетность. Я сама контролирую свою работу и формирую чеки. В приложении "Мой налог" указывается, какой налог я должна заплатить, там же я его и оплачиваю".

По словам Ирины, господдержка самозанятых нарастает с каждым годом. Например, она участвовала в проекте "Мама-предприниматель", где дошла до финала и получила много полезных советов по ведению бизнеса. На федеральном конкурсе самозанятых получила бизнес-кейс: бесплатную фотосессию своих изделий и печать продукции, оформление соцсетей, правовые и финансовые консультации, составление бизнес-плана, возможность бесплатного обучения.

Кроме того, Ирина участвовала в городском новогоднем маркете, где самозанятые представили свою продукцию и изделия, приобрели новых покупателей. Также на основании справки о доходах, полученной в том же мобильном приложении "Мой налог", банк предоставил ей специальный кредит для самозанятых по льготной процентной ставке на развитие бизнеса.