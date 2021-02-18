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Образование Общество

В регионе за два года планируется построить 10 детсадов и 6 школ

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области планируется построить до 2023 года 10 детских садов и 6 школ по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба областного правительства.

Детсады и школы появятся в разных городах и селах: в Самаре построят три детсада, по одному возведут также в Крутых Ключах и Южном городе, в Красном Яру, Жигулевске, Тольятти, Ягодном, Чапаевске. Пять школ построят в Самаре, одну — в Тольятти.

Напомним, в регионе за последние годы появилось 30 новых детских садов, построено пять школ, в том числе в Смышляевке, микрорайоне Южный город и в поселке Мехзавод.

Продолжается строительство образовательных учреждений в селе Тимофеевка Ставропольского района (на 450 учащихся) и на 5-й просеке в Октябрьском районе Самары (на 600 мест). Также идет реконструкция школы в селе Приволжье.

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