В Самаре пенсионер на Granta сбил на переходе женщину и отвез ее в больницу

В четверг, 18 февраля, в Самаре в 16:20 73-летний водитель Lada Granta при повороте направо напротив дома № 74 по ул. Некрасовской допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
После ДТП водитель принял решение оставить место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в лечебное учреждение. Женщина после обследования специалистами госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.