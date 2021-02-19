В Самаре пенсионер на Granta сбил на переходе женщину и отвез ее в больницу

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В четверг, 18 февраля, в Самаре в 16:20 73-летний водитель Lada Granta при повороте направо напротив дома № 74 по ул. Некрасовской допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.