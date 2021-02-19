16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Утром в ДТП под Самарой один человек погиб и один пострадал В Самаре пенсионер на Granta сбил на переходе женщину и отвез ее в больницу Смертельное ДТП с участием сына депутата Самарской губдумы попало на видео В Самаре под колесами иномарки пострадал школьник, который выбежал из-за дерева В Самаре госпитализирован мужчина, чей автомобиль вытолкнули под грузовик

ДТП Происшествия

В Самаре пенсионер на Granta сбил на переходе женщину и отвез ее в больницу

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 февраля, в Самаре в 16:20 73-летний водитель Lada Granta при повороте направо напротив дома № 74 по ул. Некрасовской допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель принял решение оставить место ДТП, чтобы доставить пострадавшую в лечебное учреждение. Женщина после обследования специалистами госпитализирована.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28