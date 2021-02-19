Женщина попала под колеса иномарки на ул. Аминева в Самаре

В четверг, 18 февраля, в Промышленном районе Самары участницей ДТП стала 30-летняя женщина, ехавшая в 7:27 на Nissan X-Trail по ул. Аминева в направлении ул. Ново-Садовой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 5 "б" по ул. Аминева она сбила 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

В результате пешеход получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.