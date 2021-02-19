Дмитрий Азаров провел встречу со старшими МКД региона

В пятницу, 19 февраля, губернатор Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел встречу со старшими многоквартирных домов региона. На связи были более чем 10 тыс. человек - активные жители Самарской области, которые на общественных началах помогают обеспечивать качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг.

"Я пригласил вас для делового и содержательного разговора по теме ЖКХ, потому что понимаю, что вопрос содержания жилья, качественного предоставления услуг касается буквально каждого жителя Самарской области, - отметил глава региона, обращаясь к старшим МКД. - Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было много, но это не значит, что с этим я буду мириться и впредь".

Дмитрий Азаров отметил, что за последние два года благодаря обновлению подходов в деятельности Государственной жилищной инспекции и активности людей удалось избавиться от ряда недобросовестных управляющих компаний, которые зачастую не предоставляли услуги, а осуществляли мошеннические действия.

Дмитрий Азаров уверен в том, что залогом эффективной, успешной работы может быть "только прямой контакт с жителями". Именно старшие по домам, руководители ТОС знают те проблемы, с которыми сталкиваются жители в своем доме, подъезде, дворе, на своей улице.

"Прямой контакт поможет нам вместе наладить работу и создать условия, когда местная власть будет близка к людям, чтобы совместно отрабатывать проблемы. Все условия я для этого создал и личным примером, и личным контролем. Уверен, что наша работа, которую мы совместно начинаем, будет иметь успешные результаты", - отметил руководитель региона.