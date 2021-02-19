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Соцподдержка Общество

В области откроют центры дневного пребывания для пожилых и инвалидов

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе комплексных центров соцобслуживания создадут центры дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, следует из приказа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Центры будут работать на безвозмездной основе. В них могут обратиться люди, которые не в состоянии удовлетворить свои бытовые нужды самостоятельно. Нуждающегося в помощи примут в группу с учетом профиля заболевания и результатов гериатрической оценки. Максимум в одной группе может быть 12 человек.

Предполагается работа центров в первую и вторую смены.

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