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Образование Общество

Воспитанник самарского детсада получил травму на игровой площадке

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку из-за инцидента в детсаду "РЖД".

В надзорное ведомство пожаловался отец одного из воспитанников. В начале декабря 2020 г. на игровой площадке детсада в присутствии воспитателя поссорились дети из подготовительной группы. В результате сын заявителя получил травму — ушибленную рану теменно-затылочной области.

По мнению прокуратуры, воспитательница нарушила требования законодательства и своевременно не приняла меры для разрешения конфликта.

В адрес заведующей частного образовательного учреждения "Детский сад № 118 ОАО "РЖД" Куйбышевский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений и постановил вопрос о привлечении виновного к дисциплинарной ответственности.

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