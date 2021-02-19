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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступят Хироко Нинагава и Алексей Стариков

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 февраля, в 18:30, в Самарской филармонии пройдет концерт "Дуэт солистов" из цикла "Артем Варгафтик представляет… ". Программу виртуозных сочинений для скрипки и фортепиано исполнят молодые музыканты Хироко Нинагава (скрипка) и Алексей Стариков (фортепиано).

Хироко Нинагава — известная скрипачка из Японии. Выпускница Токийского государственного университета искусств, обучается в классе профессора Э. Д. Грача в Московской консерватории.

Алексей Стариков — выпускник Московской консерватории (классы М. С. Воскресенского, А. Ш. Гиндина), стипендиат Фонда К. Орбеляна и Фонда В. Спивакова, победитель Международного конкурса Concours International de Piano Paris (Франция), Concorsi Internazionali di Musica della Val Tidone in Italy (Италия), VI Campillos International Piano Competition (Испания).

Программа

С. С. Прокофьев. Соната № 1 для скрипки и фортепиано

С. В. Рахманинов. Две пьесы для скрипки и фортепиано (Романс, Венгерский танец), соч.6

П. И. Чайковский. Три пьесы для скрипки и фортепиано (Размышление, Скерцо, Мелодия), соч. 42

"Меланхолическая серенада" До мажор, соч. 48

Русский танец из балета "Лебединое озеро"

И. А. Фролов. Концертная фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина "Порги и Бесс".

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