16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Москвича объявили в розыск из-за кражи более чем миллиона рублей у жителя Самарской области В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нового отравления школьников Дело о похищении владельца "ЭкоВоза" будут рассматривать присяжные Тольяттинка прописала у себя в доме 91 мигранта Судимый самарец украл из сельского магазина 100 м силового кабеля

Преступления Происшествия

Тольяттинец украл деньги у экс-сожительницы, решив, что больше в них нуждается

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти задержали 53-летнего безработного мужчину по подозрению в краже более чем 400 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, деньги пропали из квартиры 68-летней женщины на ул. Тополиной. Потерпевшая рассказала, что кражу мог совершить ее бывший сожитель. Она попросила мужчину помочь по хозяйству, а после его ухода заметила пропажу.

Сотрудники ППС обнаружили мужчину на улице и задержали. Подозреваемый признал вину и пояснил, что увидел деньги в квартире экс-сожительницы и решил, что ему они нужны больше. Часть средств он потратил, остальное изъяли правоохранители и вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28