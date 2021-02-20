Тольяттинец украл деньги у экс-сожительницы, решив, что больше в них нуждается

В Тольятти задержали 53-летнего безработного мужчину по подозрению в краже более чем 400 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, деньги пропали из квартиры 68-летней женщины на ул. Тополиной. Потерпевшая рассказала, что кражу мог совершить ее бывший сожитель. Она попросила мужчину помочь по хозяйству, а после его ухода заметила пропажу.

Сотрудники ППС обнаружили мужчину на улице и задержали. Подозреваемый признал вину и пояснил, что увидел деньги в квартире экс-сожительницы и решил, что ему они нужны больше. Часть средств он потратил, остальное изъяли правоохранители и вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере").