"Это как глоток свежего воздуха": "Кубок Сатори" по киокусинкай в Самаре собрал более 350 спортсменов

Завершившийся в Самаре традиционный "Кубок Сатори" по киокусинкай собрал 356 участников, сообщает федерация "Синкиокусинкай каратэ" Самарской области.

"Старт соревнованиям дали катисты, передав эстафету участникам по кумитэ. День был сложный, интересный и насыщенный. Снова получился почти 13-ти часовой марафон", — рассказали в федерации, добавив, что поздравляют "победителей, призеров и всех тех, кто преодолел себя, по-честному готовился, выложился в поединках, но не добрался до пьедестала".

Второй год подряд помощь в проведении турнира оказывает Центр поддержки гражданских инициатив. По словам координатора Центра, зампредседателя регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Романа Балтера, в этом году в турнире приняли участие спортсмены из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Московской областей и Башкортостана.

"Тренировочный процесс без соревнований никому не неинтересен. В условиях жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, любые спортивные соревнования, которые проходят, — это как глоток свежего воздуха. И для некоторых участников этот турнир стал первым мероприятием в спортивной карьере", — сказал Роман Балтер, отметив, что мероприятие прошло с разрешения и под контролем соответствующих ведомств. Он также напомнил, что в ноябре Самара примет чемпионат России и "это была его достойная репетиция".