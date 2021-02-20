16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максим Власов заболел Covid-19 перед боем за чемпионский пояс WBO Максим Власов сразится с Джо Смитом за титул чемпиона мира Поединок Максима Власова с Умаром Саламовым перенесли на ноябрь Бой Максима Власова с Умаром Саламовым пройдет 23 октября Максим Власов: "Контракт с Top Rank был предложен под бой с Саламовым"

Единоборства Спорт

"Это как глоток свежего воздуха": "Кубок Сатори" по киокусинкай в Самаре собрал более 350 спортсменов

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Завершившийся в Самаре традиционный "Кубок Сатори" по киокусинкай собрал 356 участников, сообщает федерация "Синкиокусинкай каратэ" Самарской области.

Фото: предоставлено автором

"Старт соревнованиям дали катисты, передав эстафету участникам по кумитэ. День был сложный, интересный и насыщенный. Снова получился почти 13-ти часовой марафон", — рассказали в федерации, добавив, что поздравляют "победителей, призеров и всех тех, кто преодолел себя, по-честному готовился, выложился в поединках, но не добрался до пьедестала".

Второй год подряд помощь в проведении турнира оказывает Центр поддержки гражданских инициатив. По словам координатора Центра, зампредседателя регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Романа Балтера, в этом году в турнире приняли участие спортсмены из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской, Московской областей и Башкортостана.

"Тренировочный процесс без соревнований никому не неинтересен. В условиях жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, любые спортивные соревнования, которые проходят, — это как глоток свежего воздуха. И для некоторых участников этот турнир стал первым мероприятием в спортивной карьере", — сказал Роман Балтер, отметив, что мероприятие прошло с разрешения и под контролем соответствующих ведомств. Он также напомнил, что в ноябре Самара примет чемпионат России и "это была его достойная репетиция".

Гид потребителя

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28