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Преступления Происшествия

Тольяттинца подозревают в предложении передать взятку в военкомат

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти Самарской области возбудили уголовное дело по факту обещания посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщает городская прокуратура, по версии следствия, в конце 2020 г. подозреваемый предложил знакомому свои услуги посредника в передаче взятки за принятие решения о негодности их к военной службе.

Позже он получил от участника оперативного эксперимента 190 тыс. руб. и обещал передать их кому-то из военно-врачебной комиссии тольяттинского военкомата. Сразу после этого подозреваемого задержали.

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