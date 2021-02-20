Тольяттинца подозревают в предложении передать взятку в военкомат

В Тольятти Самарской области возбудили уголовное дело по факту обещания посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

Как сообщает городская прокуратура, по версии следствия, в конце 2020 г. подозреваемый предложил знакомому свои услуги посредника в передаче взятки за принятие решения о негодности их к военной службе.

Позже он получил от участника оперативного эксперимента 190 тыс. руб. и обещал передать их кому-то из военно-врачебной комиссии тольяттинского военкомата. Сразу после этого подозреваемого задержали.