Тольяттинец решил стать "закладчиком", чтобы выплачивать автокредит

В Тольятти в суд направили уголовное дело местного жителя Г., обвиняемого в десятках эпизодов сбыта наркотиков, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, Г. не имел постоянного источника дохода и должен был платить автокредит. Летом 2020 г. он нашел в интернете объявление о "работе" (нужно было делать тайники с наркотиками) и согласился.

Мужчина забирал в Тольятти крупные партии запрещенных веществ, местонахождение которых ему сообщал пользователь "H.B.", расфасовывал наркотик и делал "закладки" в самарских подъездах. Чтобы свободно попадать в здания он заказал себе универсальные ключи от домофонов.

"Отчеты" о проделанной работе: фотоснимки и точные координаты обвиняемый отправляя другому пользователю мессенджера. А примерно раз в неделю мужчине присылали "зарплату", иногда сумма доходила до 30 тыс. руб. в неделю.

В ноябре 2020 г. тольяттинец сделал 100 тайников по 0,5 г наркотика, после чего попался полицейским. В багажнике машины подозреваемого нашли еще не расфасованную партию запрещенного вещества.

итоге мужчине вменяют десятки эпизодов покушения на сбыт наркотиков.