Самара увидела пятичасовое бойцовское шоу

В субботу, 20 февраля, самарская МТЛ-Арена принимала крупнейший международный турнир по смешанным единоборствам OPEN FC 2, посвященный Дню защитника Отечества и 15-летию национального антитеррористического комитета.

По мнению Александра Загорского - лучшего российского ринг-анонсера, работавшего на всех предыдущих эвентах - "Битва на Волге", GFC, а теперь и Open fighting championship, уровень организации и непосредственных участников боев неуклонно растет.

Новая лига проводит лишь второй турнир, а в его интернациональном карде значатся рейтинговые поединки во всех весовых категориях с участием бойцов из России, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана и Украины.

Старт GRAND PRIX прошел в легком весе, где на кону стоит 1 млн руб. для победителя серии.

Особенностью прошедшего вечера боев стало также почти полное отсутствие судейских решений - 15 из 17 поединков завершились досрочно. Пять из шести первых боев закончились в первом раунде, и каждый раз на помощь проигравшему в октагон спешила бригада врачей. К сожалению для самарских болельщиков, в незавидной роли оказались и их любимцы - средневесы Виктор Шабалов и Никита Новиков.

Зато яркую и быструю победу одержал наш тяжеловес Олег Кубанов. Полулегковес Данила Коннов уже на 49-й секунде прицельным лоу-киком нанес повреждение своему визави Константину Чередниченко из Казахстана. Бой был остановлен. Первой Данилу поздравила с победой его девушка Настя. Коннов попросил у Загорского микрофон и прямо в октагоне сделал своей любимой предложение. Настя ответила согласием.

Лакомым кусочком для самарской публики в тот вечер стало противостояние в легчайшем весе хорошо ей знакомой Заиры "Golden girl" Дышековой и Ирины Дегтяревой, продлившееся до начала третьего раунда, когда Дышекова провела успешный болевой прием на руку соперницы и одержала свою девятую досрочную победу.

Продолжением шоу стали четыре поединка GRAND PRIX в легком весе. Бойцы из семи стран определяли, кто из них пройдет в полуфинал. Бразилец Матеус Сантос победил россиянина Александра Володина и вышел на киргиза Алимардана Абдыкаарова, нокаутировавшего Эльнара Ибрагимова из Азербайджана. Россиянин Вячеслав Свищев удушающим приемом одолел узбека Джасура Каримова и в полуфинале будет биться с Айком Казаряном из Армении, заслужившем благосклонность судей в бою с Саматом Жагпаровым из Казахстана.

Следующий турнир - OPEN FC 3 - пройдет 17 апреля в г. Санкт-Петербурге на КСК "Тинькофф Арена".