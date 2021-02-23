В Шигонах молодой водитель без прав слетел с дороги в кювет

В понедельник, 22 февраля, на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, 9 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Одно из ДТП произошло в 22:20 в Шигонском районе. 20-летний водитель без водительских прав ехал на автомобиле Chevrolet Lanos по пер. Большой с. Шигоны в сторону ул. Советская. В районе дома № 36 по пер. Большой он на скорости не справился с управлением и съехал в кювет, затем машина опрокинулась.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и его 35-летний пассажир, бригадой скорой медицинской помощи они оба доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.