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ДТП Происшествия

Два женщины пострадали в ДТП в Самаре

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 февраля, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полиции, в 0:30 47-летний водитель Kia Rio ехал по Московскому шоссе ул. Ташкентской и столкнулся с остановившейся перед светофором Lada Granta под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадали две пассажирки Lada 50 и 31 года. Их доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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