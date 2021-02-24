Два женщины пострадали в ДТП в Самаре

Во вторник, 23 февраля, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, в 0:30 47-летний водитель Kia Rio ехал по Московскому шоссе ул. Ташкентской и столкнулся с остановившейся перед светофором Lada Granta под управлением 47-летнего мужчины.

В аварии пострадали две пассажирки Lada 50 и 31 года. Их доставили на "скорой" в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.