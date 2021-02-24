В Самарской области безработные становятся предпринимателями

В Самарской области создан целый комплекс мер поддержки самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, которыми можно воспользоваться бесплатно или на льготных условиях.

За последние 5 лет в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в муниципалитетах было создано 2020 субъектов малого предпринимательства. В 2020 году индивидуальными предпринимателями стали 378 человек. Безработные граждане оформили самозанятость в различных сферах деятельности: сфера услуг, торговля, производственная сфера, сельское хозяйство, строительство и др.

Центры занятости населения помогают безработным гражданам определить свои потенциальные возможности занятия предпринимательством и получить практические навыки ведения своего дела.

Госуслуга предусматривает предоставление безработным гражданам единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (в размере — 58,8 тыс. руб.), а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (в размере — 822,3 рубля).

Кроме того, в рамках программы содействия самозанятости, помимо бесплатных консультаций и помощи в составлении бизнес-плана, специалисты службы занятости рассказывают будущим предпринимателям, об основах бизнес-планирования.

Как отметила председатель самарского регионального отделения "Опора России" Ирина Титова, в центре занятости населения жители Самарской области имеют возможность пройти профильное обучение, научиться бизнес-планированию и ведению документации.

"Зарегистрировав ИП, бывшие безработные получают выплату в размере 58 800 рублей, на которые можно приобрести оборудование. Конечно, регистрируют в основном малый бизнес. Для нас важно, что это социальный лифт, при котором безработные становятся предпринимателями. Мы сотрудничаем с центрами занятости, и предоставляем гражданам всю информацию, какой господдержкой они могут воспользоваться", — пояснила Ирина Титова.