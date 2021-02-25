Самарские студенты проведут запуск экспериментальной ракеты нового поколения

Участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) Самарского университета им. C.П.Королева RocketLAV завершают сборку новой модели своей экспериментальной ракеты - "Capella-МЛ", передает пресс-служба вуза. Работы по созданию летного образца и пусковой установки должны завершиться до середины марта.

Проект "Capella" получил имя в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего. Это будет ракета нового поколения, включающая в себя несколько модификаций.

"Главная особенность нового проекта - в том, что это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов", - отмечается в сообщении.

Ключевой особенностью модели является модульная конструкция, позволяющая упростить работу над ракетой. Также для Capella разрабатывается новая электронная начинка: планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации.

Первый запуск новой модели запланирован на весну, он должен пройти на испытательном полигоне в Чапаевске. Разработчики Capella решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос.

Активную поддержку студенческой инициативы оказывает Ракетно-космический центр "Прогресс". Предприятие помогло с организацией запуска, а специалисты РКЦ "Прогресс" консультируют студентов в сфере подготовки ракеты, ее систем, пусковой установки.