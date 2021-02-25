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Кино Культура

В марте Валерий Бондаренко расскажет о фильмах "Лили Марлен" и "Три дня Кондора"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте в ЦРК "Художественный" Валерий Бондаренко в рамках авторской программы "Страх высоты" представит фильмы "Лили Марлен" и "Три дня Кондора".

2 марта, в 19:00, в рубрике "Люблю" — фильм Райнера Вернера Фассбиндера "Лили Марлен" (Германия (ФРГ), 1981, драма, мелодрама, военный, музыка, 116 мин., 16+). История солистки кабаре, ставшей невероятно популярной из-за песенки "Лили Марлен", которая получила всенародное признание в годы Второй мировой войны. Молодая девушка так и не поняла, что с ней произошло и какова настоящая цена успеха. Ее взлет и крах — прозрачная метафора, рожденная беспокойством режиссера. В главных ролях: Ханна Шигулла, Джанкарло Джаннини, Мел Феррер, Карл-Хайнц фон Хассель, Эрик Шуманн.

16 марта, в 19:00, в рубрике "Не люблю" — картина Сидни Поллак "Три дня Кондора" (США, 1975, триллер, детектив, 117 мин., 16+). Работающий в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке парень по имени Джо Тэрнер занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой выискивает интересующие Ведомство "оригинальные приемы". В последний предрождественский рабочий день Тэрнер, вернувшись после обеденного перерыва, с ужасом обнаруживает в конторе трупы своих шестерых коллег. Он звонит по "аварийному" телефону в дежурную часть ЦРУ. Начальство назначает ему встречу. Но она оказывается ловушкой. Тэрнеру остается лишь одно: на свой страх и риск выяснить причины устроенной на него охоты. В главных ролях: Роберт Редфорд, Фэй Данауэй, Клифф Робертсон, Макс фон Сюдов, Джон Хаусмен.

Стоимость билета: 150 руб.

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