В Самаре стартовал благотворительный проект [Дома лучше]

15 февраля в Самаре началась реализация благотворительного проекта, направленного на привлечение внимания к проблеме отказов от детей с синдромом Дауна, а также негативного отношения к особенным детям и их семьям в обществе.

Проект называется [Дома лучше], поскольку "солнечным" детям особенно важна атмосфера дома и семьи, которая оказывает всестороннюю поддержку и обеспечивает процесс познания окружающей действительности, приобщения к навыкам работы и культурным ценностям.

Главная цель благотворительного проекта [Дома лучше] - снизить уровень стигматизации "солнечных" детей и их семей, чтобы родители перестали отказываться от детей с синдромом Дауна из-за страха общественного осуждения.

В рамках проекта пройдут мероприятия с "солнечными" детьми и их семьями, будут опубликованы уникальные и трогательные истории родителей, которые воспитывают особенных малышей и, как любые родители, гордятся их успехами.

Также в ходе проекта появится серия интервью с самарскими общественными деятелями, художественными руководителями, спортсменами и танцорами, посвятившими себя поддержке, адаптации и развитию детей с синдромом Дауна.

За всеми событиями можно следить в инстаграм-аккаунте проекта @doma_luchshe_smr.

Проект [Дома лучше] реализуется при поддержке Жилого комплекса "Галактика", дольщики которого станут непосредственными участниками проекта: во время приема квартир каждый получит по-настоящему заряженный на добро и искреннюю помощь сувенир.

Экспертное содействие проекту и помощь в поиске героев для интервью оказывает Самарская областная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна "Самарские солнышки".

Напомним, синдром Дауна в большинстве случаев является случайной генетической мутацией, и, несмотря на здоровый образ жизни родителей и современную диагностику, риск существует для каждой пары. Важно понимать, что помощь специалистов, поддержка со стороны семьи и общества позволяют "солнечным" людям вести обычную, полноценную жизнь.