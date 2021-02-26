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Спортсмены региона заняли 1 место в командном зачете на VI Кубке Евразии по всестилевому каратэ

СТЕРЛИТАМАК. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 по 24 февраля в Стерлитамаке при поддержке Фонда президентских грантов прошел VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ. Всего в нем приняло участие 1548 спортсменов из 35 регионов и 5 стран.

Каждый спортсмен, начиная с 6 лет и старше, по условиям соревнования мог выступить в разные дни в нескольких дисциплинах, что дало возможность получить колоссальный соревновательный опыт.

Формат командного кумитэ Восток-Запад, куда были приглашены лучшие спортсмены России и ближнего зарубежья, оказался блестящей находкой. В элиту выдающихся спортсменов попал тольяттинец, выпускник и тренер Поволжской Академии боевых искусств Павел Бегутов — серебряный призер чемпионата мира, мастер спорта России.

Нашим спортсменам удалось завоевать рекордное количество медалей (157 медалей, 68 из них золотых) и занять 1 место в командном зачете. 84 медали отвоевали спортсмены Поволжской Академии боевых искусств, 53 медали на счету Жигулевской Федерации Шотокан Каратэдо и 20 медалей выиграли самарские спортсмены (13 клуб "Вадо" и 7 клуб "Эмпи").

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