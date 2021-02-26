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Самарские нефтяники подарили детям книги

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский НПЗ и другие дочерние предприятия ПАО "НК Роснефть" передали более 3000 книг детским и социальным учреждениям Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

К Международному дню дарения книг, который отмечается в феврале, библиотечные фонды детских учреждений и общественных организаций пополнились новыми изданиями, переданными самарскими нефтяниками. В масштабной акции приняли участие Куйбышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, Самаранефтегаз, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Красочные издания для детского и семейного чтения, собранные сотрудниками предприятий, получили библиотеки детского сада "Берёзка" и СДК "Маяк", организации многодетных семей "Здоровое детство", сызранской организации инвалидов-колясочников "Виктория", самарской школы-интерната № 115, а также Центра семейного чтения села Сергиевск.

Например, в самарской школе-интернате № 115 обучаются 305 детишек с ограниченнными возможностями здоровья. Книжный фонд в бюджетных учреждениях обновляется редко и в основном учебниками, а ребята любят яркие книги.

Пожелания воспитанников учли работники Куйбышевского НПЗ и собрали несколько огромных коробок с красочными интересными книгами и детскими журналами.

Педагог-организатор Мария Уразбаева отметила, что дети учатся не только читать и писать. С пятого класса мальчики осваивают столярное и слесарное дело, девочки — шитьё и цветоводство. А вот самому главному — быть человеком, — их учит книга.

Благотворительная акция проходила при поддержке фонда помощи детям "ДетскиеДомики". Координатор фонда Юлия Черкасова рассказала, что с самарскими нефтепереработчиками было реализовано уже много разных акций. Одна из любимых — День дарения книг. "Примечательно, что коллектив завода часто сам инициирует проведение благотворительных акций. Это здорово", — добавила она.

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