Как сельскохозяйственные гранты помогают самарским фермерам

В 2021 году на сферу сельского хозяйства в бюджете Самарской области предусмотрено 1,92 млрд руб., в том числе 870 млн руб. из областного бюджета. Теперь направление "Агростартап" и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Изменилась и сама система поддержки малых форм хозяйствования. Грантовая программа "Начинающий фермер" прекратила свою работу. Гранты "Агростартап" и "Семейная ферма" все так же доступны для фермеров. В 2021 году целевой индикатор для региона - 12 агростартапов и шесть семейных ферм.

Также Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки грант "Агропрогресс" для сельскохозяйственных товаропроизводителей - обществ с ограниченной ответственностью, товариществ, партнерств, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей. В конкурсном отборе по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ, и сельскохозяйственные кооперативы.

Максимальная сумма предоставляемого гранта - до 30 млн руб. при соблюдении следующего соотношения: 70% - инвестиционный кредит (в любом банке)+ 25% (сумма гранта до 30 млн руб.) + 5% собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления - 1 грант.

На "Агростартап" выделено 39,83 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5,58 млн руб. и 34,25 млн руб. за счет средств федерального бюджета. На "Семейную ферму" выделено 123,36 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 43,18 млн руб. и 80,18 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

"Если есть инициатива, то поддержка найдется. Нам помогли еще на этапе подготовки документов: министерство сельского хозяйства, администрация Камышлинского района и "Самар-АРИС" — буквально вели за руку и курируют до сих пор. По условиям программы мы вложили только 10% собственных средств от суммы гранта, то есть 300 тыс. рублей. Без колоссальной поддержки государства теплицу бы не построили", - рассказала фермер из Камышлинского района, получатель гранта "Агростартап" Гульчира Мунирова.