Два автомобилиста пострадали при столкновении трех машин у Самары

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В пятницу, 26 февраля, на дороге Волжский — Курумоч в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.