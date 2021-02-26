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ДТП Происшествия

Два автомобилиста пострадали при столкновении трех машин у Самары

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 февраля, на дороге Волжский — Курумоч в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительной версии правоохранителей, между 15 и 16 км трассы 42-летний водитель "Нивы", решил совершить обгон там, где это запрещено, и не выбрал безопасную скорость. В результате машину занесло, после чего она столкнулась со встречными Toyota Corolla и Nissan Qashqai.

В аварии пострадали водитель "Нивы" и 63-летний мужчина, управлявший Nissan.

По факту ДТП ведется проверка, обстоятельства случившегося выясняют.

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