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ДТП Происшествия

В Самарской области водитель "Газели" сбил ребенка, вышедшего из школьного автобуса

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 февраля, в Октябрьске Самарской области участником ДТП стал 47-летний водитель автобуса ГАЗ-322132. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии автоинспекторов, в 12:50 он ехал по ул. Декабристов в направлении ул. 3-го Октября и в районе дома № 5 сбил семилетнего ребенка, который вышел из стоявшего с включенными проблесковыми маяками школьного автобуса и решил перейти дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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