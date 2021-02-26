В Самарской области водитель "Газели" сбил ребенка, вышедшего из школьного автобуса

В пятницу, 26 февраля, в Октябрьске Самарской области участником ДТП стал 47-летний водитель автобуса ГАЗ-322132. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии автоинспекторов, в 12:50 он ехал по ул. Декабристов в направлении ул. 3-го Октября и в районе дома № 5 сбил семилетнего ребенка, который вышел из стоявшего с включенными проблесковыми маяками школьного автобуса и решил перейти дорогу.

Пострадавшего доставили в больницу.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.