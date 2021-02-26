Светлана Архипова, Роспотребнадзор: Качественной питьевой водой самарцев обеспечат к 2024 году

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова в большом интервью Волга Ньюс рассказала об эпидемиологической обстановке, кампаниях по вакцинации от коронавируса и гриппа, о качестве питьевой воды и случаях превышения электромагнитного излучения.

— Какова сейчас эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Самарской области?

— В Самарской области показатель заболеваемости — 1427,82 человек на 100 тысяч населения. Заболеваемость регистрируется на всех административных территориях региона. Показатели составляют от 473,02 (в Волжском районе) до 2909,96 (Богатовском районе). На территории 20 муниципальных районов показатель заболеваемости превышает среднеобластные значения от 3,1% в Шигонском районе до двух раз в Богатовском.

— По сравнению с январем в феврале фиксировалось больше или меньше случаев коронавируса?

— В феврале наметилось небольшое снижение числа зарегистрированных случаев. Так, за шестую неделю наблюдения (с 8 по 14 февраля) зарегистрировано 2100 случаев. Это на 0,6% ниже в сравнении с пятой неделей.

— Кто чаще заболевает — пожилые, дети, подростки?

— За шестую неделю (с 8 по 14 февраля) проводились исследования в пяти возрастных группах. Было отмечено снижение заболеваемости на 9,6% в группе 65+. Среди детей от года до шести лет заболеваемость снизилась на 20,5%. Среди подростков (15-17 лет) и людей от 50 до 64 лет, напротив, произошел рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей, — на 36,9% и на 13,4%, соответственно. В возрастной группе 30-49 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.

— Есть ли предположительные сроки окончания пандемии?



— По статистике Всемирной организации здравоохранения снижение уровня заболеваемости отмечается во всем мире. В России и в Самарской области статистические данные также подтверждают ежедневное небольшое снижение количества заболевших. Большое значение здесь имеет соблюдение всех профилактических мероприятий — ношение масок, соблюдение социального дистанцирования, проведение дезинфекционных обработок. Но самой эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний была и остается вакцинация.

Температура и слабость на день: как самарцы переносят прививки от коронавируса Вакцинироваться от коронавируса в Самарской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. Для этого необходимо связаться с поликлиникой по месту жительства, уточнить там наличие вакцины и записаться на прием в конкретное время. Вакцинация проходит в два этапа - второй укол делают через три недели после первого. Волга Ньюс поговорил с людьми, которые уже сделали первые прививки о том, как проходила вакцинация, какиовы были побочные эффекты и что рекомендуют врачи.

— Как, кстати, обстоит дело с вакцинацией в Самарской области? Кому обязательно нужна прививка от коронавируса?

— Вакцинация против коронавирусной инфекции в декабре была внесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям приказом Министерства здравоохранения РФ, которым также определены контингенты, подлежащие прививкам. К контингентам первого уровня приоритетности относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями, в том числе, с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня относятся работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие, работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету третьего уровня относятся государственные гражданские и муниципальные служащие, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу.

В первую очередь вакцинацию рекомендуется пройти людям, относящимся к группе риска, профессия которых подразумевает большой круг контактов. Это медицинские работники, преподаватели, социальные работники. Кроме того, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, так как наличие сопутствующей хронической патологии может привести к развитию осложнений и утяжелению течения заболевания. Но в каждом конкретном случае решение о возможности вакцинации принимается врачом медицинского учреждения с учетом состояния здоровья и возможных противопоказаний.

— Кому прививаться не обязательно?

— Вакцинация по закону проводится только по желанию. Гражданин имеет право на получение от медработников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и на отказ от их проведения. Свой отказ от проведения профилактических прививок он обязан в соответствии с указанным законом подтвердить письменно.

— Сколько человек уже вакцинировалось от Covid-19?

- По данным еженедельного мониторинга всего в Самарскую область поступило 70732 дозы вакцины ГамКовидВак (Спутник V). По состоянию на середину февраля первую вакцинацию получили 52,6 тыс. человек, вторую — 10, 2 тыс. человек. Также поступало 700 доз вакцины Эпиваккорона, которым были вакцинированы 350 человек.

- Каков процент вакцинированных от гриппа?

— В эпидсезоне 2020–2021 гг. от гриппа планировалось привить 60% населения Самарской области. По состоянию на 1 января 2021 года в Самарскую область поступило 396,6 тыс. доз для иммунизации детей и 1,2 млн доз — для иммунизации взрослых. Компания иммунизации против гриппа стартовала в конце августа и продолжалась до конца декабря. За этот период общее количество привитых составило 1,82 млн человек или 57,4% от общей численности населения Самарской области

— Недавно была обнародована статистика по качеству питьевой воды. Самара в тройке анти-лидеров по стране: в городе очень плохое качество водопроводной воды. Ведет ли управление проверки?

— Водоснабжение Самары осуществляется как из поверхностного источника, так и путем забора подземных вод. Ресурсоснабжающая организация, подающая воду населению в городе, — ООО "Самарские коммунальные системы". Основным источником водоснабжения для центральных районов города: Самарского, Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного, Промышленного, Кировского и части Красноглинского является поверхностный водозабор — Саратовское водохранилище Волги. Население указанных районов обеспечено качественной питьевой водой.

Вода из подземных источников подается населению Куйбышевского раойне и части Красноглинского. Подземные воды на территории этих двух районов имеют природное повышенное содержание железа, общей минерализации, марганца в концентрациях, превышающих гигиенические требования, и требует дополнительной водоподготовки. По микробиологическим показателям данные воды безопасны для здоровья.

— Проводилась ли оценка влияния такой воды на здоровье?

— В 2019 году ООО "СКС" провело работы по оценке риска для здоровья населения, связанного с воздействием компонентов жесткости питьевой воды, сульфатов, общего железа, мутности и марганца. Согласно выводам экспертов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" отклонения от гигиенических нормативов по указанным показателям влияют на органолептические показатели воды и не влияют на безопасность.

В июле 2020 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области подало иск в суд в отношении "СКС" в защиту интересов неопределенного круга лиц в связи с неудовлетворительным качеством подаваемой воды жителям Куйбышевского района и микрорайона Южный город Волжского района, и отсутствием плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Решением суда Октябрьского района Самары от 9 сентября 2020 года ресурсоснабжающую организацию обязали разработать такой план в срок до 1 декабря 2020 года.

29 сентября во исполнение решения суда был представлен и согласован управлением План мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями на 2018–2024 гг. (актуализация 2020 года). Он предусматривает обеспечение жителей Куйбышевского района и микрорайона Южный город питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил.

Так, запланировано строительство двух водоводов от ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3. Кроме того, по Красноглинскому району запланировано строительство двух водоводов от НФС-2 до поселка Управленческий, реконструкция НС № 2 водозабора Батайский в пос. Красная Глинка, а также бурение новых скважин, техническое перевооружение НС № 2 подъема главного водозабора 5 квартала пос. Красная Глинка.

В результате реализации плана в период до 2024 года население Куйбышевского района и микрорайона Южный город, Красноглинского района (поселки Управленческий и Красная Глинка) будут обеспечены питьевой водой соответствующего качества.

— Весной прошлого года самарцы неоднократно жаловались на "цветную" воду из водопроводных кранов…

— Что касается цветности воды весной 2020 года, то она была связана с природными явлениями, характерными для паводка. В указанный период в разводящих сетях водопровода, получающего воду из Саратовского водохранилища и обеспечивающего 90% населения Самары, регистрировалось превышение цветности питьевой воды до 22º-30º и "железа" до 0,5мг/дм3. Кроме того, часть жалоб на качество питьевой воды в распределительной сети жилых домов была связана с неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей водоснабжения.

На основании поступивших в 2020 году в адрес управления обращений граждан на неудовлетворительное качество подаваемой воды в Самаре, в том числе горячей, было проведено 115 административных расследований с отбором пробя. Кроме того, были проведены три плановые проверки в отношении ООО "СКС", МП "Самараводоканал" и ООО "Евроботен". За выявленные нарушения требований санитарного законодательства в рамках плановых проверок и административных расследований за 2020 год было наложено 35 штрафов на общую сумму 700 тыс. рублей.

— Местные жители периодически жалуются на стоки в Волгу в районе просек. В частности, такая проблема в Орловом овраге. Управление рассматривает эти жалобы?

- В 2020 году в управление поступило 11 обращений с жалобами на загрязнение территории сточными водами склона в районе пляжа Баршошина поляна. Для получения информации об источнике сброса сточных вод в Волгу, а также рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции, обращения были направлены в органы экологического контроля - департамент городского хозяйства и экологии Самары и Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

В ходе рассмотрения обращений управлением была проведена предварительная проверка доводов и обследование территории. Установить хозяйствующий субъект, осуществляющий сброс сточных вод, не представилось возможным.

В соответствии со ст. 16 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" организация водоотведения и мероприятий по охране окружающей среды на территории города осуществляется органами МСУ. Вопросы загрязнения территории общего пользования регулируются "Правилами благоустройства территории Самары", утвержденными решением городской думы. Управление не уполномочено осуществлять контроль за соблюдением муниципальных правовых актов.

По вопросам санитарного законодательства в части недопущения сбросов сточных вод в водный объект в адрес администрации Самары было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд руб., в том числе 14,2 млрд руб. из внебюджетных источников. Такая информация была озвучена в понедельник, 18 марта, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Для решения вопроса ликвидации сброса стоков в Саратовское водохранилище и, в том числе, выпуска в Барбошином овраге мэрия инициировала включение в госпрограмму Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения на 2019–2024годы" мероприятия по проектированию и строительству очистных сооружений "Постников овраг" и сборных коллекторов дождевой канализации (до Шестой просеки) в Самаре. Срок реализации данного мероприятия — 2019–2024 гг.

Дополнительно администрацией прорабатывается вопрос по включению в указанную программу мероприятия по проектированию и строительству главного магистрального коллектора и сборных коллекторов от Шестой просеки до Барбошина оврага для полного переключения всех имеющихся выпусков сточных вод в Саратовское водохранилище. Реализация данных мероприятий позволит полностью прекратить слив условно-чистых вод в Саратовское водохранилище с территории Волжского склона на участке от Постникова Оврага до Барбошиной поляны.

— Последние годы жители Отрадного, "Волгаря" и Тольятти жалуются на качество воздуха, присутствие химических запахов. Как часто управление проводит мониторинг и какова динамика показателей в этих районах?

— Проведение мониторинга качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки не отнесено к полномочиям Роспотребнадзора. С результатами государственного мониторинга атмосферного воздуха можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ "Приволжское УГМС". Тем не менее в рамках надзорных мероприятий управление организует проведение с привлечением подразделений ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" исследования атмосферного воздуха на территории городских и сельских поселений в зоне влияния промышленных предприятий (на маршрутных и подфакельных постах). В 2020 году отобрано и проанализировано 15,5 тыс. проб.



По результатам лабораторных исследований превышения предельно допустимых концентраций были зарегистрированы в 0,2% отобранных проб (в 2019 г. — 0,27%), что ниже среднероссийского показателя 2019 года (0,59%) и среднемноголетних значений по Самарской области (0,28%). В основном превышения предельно допустимых концентраций зарегистрированы на территории городских поселений: в 32 пробах по четырем загрязнителям. Это дигидросульфид, азота диоксид, гидроксибензол, взвешенные вещества.

В 2020 году управление провело 61 проверку (48 плановых, 13 внеплановых) по вопросу охраны атмосферного воздуха и 26 административных расследований. За выявленные нарушения санитарного законодательства составлено 96 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 67 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа (49 юридических лиц и 18 должностных) на общую сумму 489,1 тыс. руб., объявлено 29 предупреждений. В том числе 18 материалов были переданы для рассмотрения в суд, по решению суда вынесено 12 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 130 тыс. руб., одно — в виде предупреждения, остальные находятся на рассмотрении.

— Фиксировало ли управление в последний год случаи превышения электромагнитного излучения?

— Динамичное развитие информационных технологий последних лет в РФ сопровождается широким распространением беспроводных технологий голосовой связи и передачи данных. В этой связи высокую гигиеническую значимость имеет расширение сетей базовых станций сотовой связи и передающих радиотехнических объектов. Электромагнитные излучения (ЭМИ) в основном создаются передающими радиотехническими объектами, в том числе объектами телевидения и радиовещания, а также базовыми станциями сотовой связи. В домашних условиях источниками электромагнитных полей являются все электрические приборы, в том числе и персональные компьютеры, сотовые телефоны.

ЭМИ - невидимый глазу и не регистрируемый другими органами чувств фактор физического воздействия. Его уровень возможно определить только с помощью лабораторных исследований. В связи с этим закономерно возникающее беспокойство граждан при строительстве (установке) базовой станции вблизи своих домов или на крыше МКД. В Управление Роспотребнадзора по Самарской области поступают обращения граждан, обеспокоенных законностью установки и неблагоприятным воздействием базовых станций сотовой связи на окружающую среду и здоровье.

В рамках рассмотрения обращений управлением при наличии основания, предусмотренного законодательством, проводятся проверки в отношении организаций, эксплуатирующих источники электромагнитных излучений с привлечением лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", аккредитованной на данный вид деятельности.

В 2020 году в рамках рассмотрения 44 обращений граждан было проведено 40 измерений уровней ЭМИ от эксплуатации базовых станций сотовой связи. Уровень электромагнитного поля только в одном случае превышал гигиенические нормативы. По данному факту управление провело административное расследование в отношении деятельности владельца базовой станции. Материалы проверки были переданы в суд Октябрьского района Самараы. Судом было принято решение о приостановлении деятельности базовой станции на 90 суток и о наложении административного штрафа в отношении оператора на 20 тыс. рублей.

Для проведения измерений электромагнитной обстановки в жилых помещениях жители Самарской области могут обратиться в любую лабораторию, имеющую право проводить данные измерения.

— Управление Роспотребнадзора предложило региональному минздраву массово обследовать школьников с 1 по 11 классы. Расскажите, как будет осуществляться этот процесс? Какие еще мероприятия запланированы ведомство по данному вопросу?

— По поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проводятся мониторинговые исследования распространенности возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 среди детей двух возрастных групп (до 6 лет, 6-17 лет) и взрослых трех возрастных групп (18-25 лет, 25-50 лет, старше 50 лет). Данные исследования проводятся на добровольной основе.

У детей (после получения согласия родителей) выборочно, не массово, в различных организациях Самарской области, в том числе — в образовательных организациях, расположенных на территории всех муниципальных образований региона. Отбор проб биологического материала (мазки из носо- и ротоглотки) у детей и взрослых осуществляют медицинские организации.

— По ситуации с отравлением детей в лагере "Волгаренок" есть результаты проверок? Установлено виновное лицо и как наказано?

— В августе 2020 года в детском лагере МАУ "Волгаренок" в Самаре зарегистрирована групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями норовирусной этиологии. Пострадало 52 человека - 40 детей и 12 сотрудников.

По данным эпидемиологического расследования, путь передачи инфекции — пищевой, фактор — продукция, приготовленная на пищеблоке, источник — работники пищеблока, у которых по результатам лабораторных исследований обнаружены РНК норовируса II генотипа. Факторами, способствующими возникновению и распространению инфекции, явились нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке.

По фактам выявленных нарушений юрлица (МАУ "Волгаренок" и организатор питания ООО "Мега Сити С"), а также должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 361 тыс. рублей. В настоящее время ООО "Мега Сити С" обжалует в различных судебных инстанциях постановления о наложении штрафов.

Материалы эпидемиологического расследования переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда здоровью граждан. Кроме того, управлением по обращениям родителей пострадавших детей направлено в суд три исковых заявления о взыскании с ООО "Мега Сити С" денежной компенсации причиненного морального вреда в пользу пострадавших. В настоящее время судебные процессы не завершены.