Температура и слабость на день: как самарцы переносят прививки от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса в Самарской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. Для этого необходимо связаться с поликлиникой по месту жительства, уточнить там о наличии вакцины и записаться на прием в конкретное время. Вакцинация проходит в два этапа — второй укол делают через три недели после первого. Волга Ньюс поговорил с людьми, которые уже сделали первые прививки о том, как проходила вакцинация, какие были побочные эффекты, и какие рекомендации дают врачи.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря с московского региона. Первые прививки получили работники медицинских учреждений, так как они входят в зону максимального риска заражения. В январе в Самарской области вакцинироваться от коронавируса мог уже любой желающий.

Марина, 56 лет

— Прививку от коронавируса решила сделать, чтобы обезопасить себя и близких. Работаю в сфере высшего образования и вхожу в зону риска. Конечно, было страшно решиться, но круг знакомых, которые уже заразились, сужался. Посчитала, что вероятность осложнений после прививки все равно меньше, чем после болезни.

Я сразу хотела сделать прививку, как узнала о такой возможности. Давно мониторила систему и звонила в свою поликлинику. 4 января позвонила в регистратуру и там мне сказали, что можно прийти и сделать прививку даже сегодня, чуть ли не через час. Но мне было удобнее записаться на следующий день.

5 января все прошло нормально, но организация была плохая. Терапевт, который принимал на вакцинацию, работал параллельно как с пациентами, которые пришли на прием, так и с теми, кто пришел на прививку — все в одной очереди в один кабинет. Возможно, это было связано с праздничными днями или с тем, что это только начало вакцинации. Но было страшно находиться в одной очереди с людьми, которые могли оказаться уже зараженными, а на прием стояло очень много пациентов.

Нас сразу предупредили в регистратуре, что на прививку можно проходить без очереди, но это очень раздражало людей, которые ждали приема. Все было на грани конфликта.

Перед прививкой я подписала договор, заполнила анкету по состоянию здоровья, получила памятку с информацией о том, что не следует делать после прививки. Мне делали прививку Гам-КОВИД-ВАК (Спутник V). После укола попросили посидеть в поликлинике хотя бы минут двадцать, чтобы отследить самочувствие.

В ночь после прививки у меня поднялась невысокая температура — до 37,2 и болела голова. Через день все это прошло.

Второй этап вакцинации запланирован на 26 января. Пока меня смутило только то, что после первой прививки мне не дали никаких документов и не внесли в базу, что подтверждало бы, что я начала проходить вакцинацию.

Знаю по примеру знакомых, что уже на следующий день после прививки они появились в базе и им предлагалось на сайте госуслуг вести дневник самочувствия. Звонила по этому поводу в поликлинику, но там каждый говорил, что не занимается этим вопросом.

Надеюсь, что 26 января уже предоставят какие-то свидетельства и документы о прохождении вакцинации.

Людмила, 56 лет

— Мне не было страшно делать прививку. Но моя знакомая, работающая в медицинской лаборатории уже прививалась и прошла второй этап вакцинации, у нее все было нормально. Я спросила ее, как она себя чувствовала, и она рассказала, что лишь в первый день чуть помучилась с головной болью и легкой слабостью.

Я прикреплена по месту жительства к поликлинике в Железнодорожном районе, но на там на мой звонок ответили, что пока пройти вакцинацию у них нельзя. Узнала, что в городской больнице № 4 на улице Мичурина, уже есть вакцина и записалась туда по телефону.

Когда я пришла на вакцинацию 5 января, то сразу предупредила в регистратуре, что прикреплена по другому адресу. Они посовещались и согласились сделать прививку.

Не могу сказать, что организовано все было отлично. Доктор не знал, как заполнять документы, и была общая очередь с теми, кто стоял на прием к врачу.

Перед уколом меня спросили какие препараты я принимала, мой возраст, место жительства, как я себя чувствую, замерили кислород и давление. Также меня спросили, когда я болела в последний раз.

Я, как и многие, переживала, что могла уже переболеть коронавирусом и не знать об этом, ведь есть те, кто переносят его в очень легкой форме. Но узнав, что я болела чем-то похожим на простуду в сентябре, врач сказала, что, даже если это был коронавирус, то антитела, скорее всего, за три месяца ушли и уже можно делать прививку.

После прививки я чувствовала себя хорошо. Лишь чуть опухла рука, но это у меня просто восприимчивая кожа и такое со мной случается после любого укола. Температура не поднималась выше 37. В первый день немного болела голова. Было такое ощущение, которое появляется, когда только начинаешь заболевать. Но на следующий день уже все было отлично.

Вместе со мной прививался и мой муж. Он себя хорошо чувствовал и не испытал никаких побочных эффектов, даже голова не болела.

Для нас было очень важно сделать прививку, потому что мы ухаживаем за своими родителями, которые уже в возрасте и входят в зону риска.

Следующий этап вакцинации у меня запланирован на 26 января.

Ольга, 58 лет

Мне было важно обезопасить себя, своих близких и окружающих. Я работаю в системе образования и много общаюсь со студентами и преподавателями, что ставит меня в группу высокого риска.

Сначала я записалась на прививку 5 января, но позже мне позвонили из поликлиники и перенесли прием на следующий день.

Перед уколом я подписала документы, что иду на вакцинацию самостоятельно и по собственному желанию. Далее врач померил температуру и спросил про хронические болезни. Затем нас пятерых отправили в прививочный кабинет. Вакцина хранится в ампулах на пять человек, и ее сразу размораживают.

После прививки на руки дали памятку о том, как себя вести в период после вакцинации и листочек, где было отмечено, что я сделала первый укол 6 января.

В этот же день мне на электронную почту пришло письмо от сайта госуслуг, где был сформирован дневник самочувствия, который мне надо было заполнять по определенным дням — первые три дня после прививки, на седьмой день и так далее.

В памятке о том, как себя вести после вакцинации, было рекомендовано в первые три дня не купаться — не мочить прививку, не употреблять алкоголь, не посещать сауну и баню, и избегать больших физических нагрузок. При покраснении советовалось принять антигистаминные средства, а при повышении температуры — нестероидные противовоспалительные средства.

Второй этап вакцинации у меня назначен на 27 января.

Ян Налимов, 50 лет, тележурналист и блогер

— Я привился от коронавируса. Сделал первый укол вакцины "Спутник V", она же "Гам-КОВИД-Вак".

Возможно, кому-то будут интересны мой опыт и ощущения.

Больших очередей нет, приглашают на прививку к определенному времени. Очереди, если возникают, то по следующим причинам. Вам придется заполнить много бумаг, анкета, согласие на прививку, ваши болячки, еще что-то, в общем много. Кстати, с собой обязательно паспорт и страховой мед полис. Мы все в эпоху компьютеров отвыкли быстро писать руками. А многие просто медленно пишут, особенно если нужно заполнять документы. Например, я. Поэтому точно вычислить время на каждого все же сложно. Тем более, дело новое.

Далее — осмотр у врача. Давление, температура, горло, сатурация — уровень кислорода в крови. Смотрят реально, при мне тётеньку отправили домой лечить горло.

И уже потом сам укол. Как и любой укол в руку, времени — одна минута. Потом попросят посидеть, вдруг будет аллергическая реакция, хотя пока ни у кого не наблюдали.

Теперь самое интересное. Реакция организма, как это переносится. У всех по-разному. Мой друг после первой прививки, сделанной утром, часов в 18 захотел спать, лег, через три часа проснулся и дальше как огурец, вообще забыл про прививку.

У меня было сложнее. Укол сделали утром в 10. Ничего особенного я не замечал до вечера. Это был вечер пятницы, новогодние каникулы. На следующее утро вроде бы тоже нормально, но в 11 почувствовал слабость, температура скакнула до 38,1.

Выпил ибуклин, температура упала, но целый день был и упадок сил. К вечеру стало проходить, хотя температура к вечеру вернулась. На следующий день все закончилось, днем я совершенно спокойно пошел откапывать машину и участвовать в расчистке двора.

В целом у многих на второй день эта реакция — температура, которая держится сутки. Нужно иметь в виду, когда идешь прививаться. Потому что тогда сил, чтобы пойти на работу у тебя не будет. Более того, вполне возможно, ты и магазин идти не захочешь, так что лучше все купить с запасом. У некоторых все продолжается двое суток.

При этом врачи подчеркивают, что это реакция на прививку, ты не болен и никого заразить не можешь.

Корреспондент "Волга Ньюс" при подготовке материала также звонил в свою поликлинику с вопросом о возможности сделать прививку от коронавируса. Первый звонок был 11 января — в регистратуре сказали, что вакцина закончилась буквально вчера, что все уже в ожидании следующей партии, посоветовали мониторить ситуацию и обращаться в регистратуру. В разговоре 13 января в поликлинике сказали, что ждут вакцину уже в пятницу — в этот же день можно будет записаться на прививку, отметили, что обязательно выдадут документы о прохождении всей процедуры и уточнили, что перед прививкой будет проведен осмотр.