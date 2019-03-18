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Экология Общество

Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд руб., в том числе 14,2 млрд руб. из внебюджетных источников. Такая информация была озвучена в понедельник, 18 марта, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей
Фото: Архив «ВН»

Как рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Антон Алимов, государственное финансирование распределяется между федеральным и региональным бюджетами в пропорции 86 и 14%.

Программа "Оздоровление Волги", рассчитанная до 2024 г., включает 35 мероприятий. По критериям ее исполнения подписано соглашение с федеральным Министерством строительства и ЖКХ.

Основным критерием станет сокращение объема сброса загрязненных стоков в Волгу. К 2024 г. этот показатель должен снизиться с нынешних 0,29 куб. км в год до 0,1 куб. км.

Прирост мощностей очистных сооружений должен составить 0,19 куб. км в год.

В рамках реализации программы планируется ликвидировать два объекта "накопленного экологического вреда" - Средне-Волжский завод химикатов и земли около Рождествено, загрязненные бардой.

Из крупных проектов, которые, возможно, начнут реализовывать в 2019 г., замминистра назвал, в частности, строительство станций ультрафиолетового обеззараживания на городских очистных сооружениях в Самаре. Проект будет реализован за счет бюджета.

Также в этом году рассматривается строительство станции очистки от биогенных элементов, но после заключения концессионного соглашения с "Самарскими коммунальными системами". Пока точные сроки реализации этого проекта, который потребует около 3 млрд руб. инвестиций, из них 1,3 млрд - от концессионера, не определены.

Кроме того, в 2019 г. может начаться строительство ливневой канализации в Постниковом овраге, проект которой был разработан еще в 2016 году. Однако, по словам Алимова, для реализации этого проекта потребуется выкуп участков из частной собственности.

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