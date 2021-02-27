В Красноярском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

В пятницу, 26 февраля, около 8:00 на 201,8 км дороги "Ульяновск-Димитровград-Самара" в Красноярском районе произошло ДТП с участием трех авто.

55-летний водитель Renault Logan, двигаясь в направлении села Красный Яр, не справился с управлением, и машину занесло. Он столкнулся с Renault Duster под управлением 61-летнего водителя, двигавшегося по "встречке" без изменения направления движения.

Затем Renault Logan столкнулся с "семеркой" (LADA 2107), за рулем которой находился 54-летний мужчина, двигавшийся по "встречке" без изменения направления движения.

В результате ДТП пострадали водитель Renault Duster и пассажир Renault Logan.