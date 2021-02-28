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ДТП Происшествия

В Кошкинском районе иномарка врезалась в трактор

КОШКИ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 февраля, на 30,9 км дороги "Борма – Кошки - Погрузная" в Кошкинском районе произошло ДТП с участием иномарки Chevrolet Lacetti Klan и трактора.

По данным сотрудников полиции, Chevrolet Lacetti Klan выехала на "встречку" и врезалась в коммунально-уборочную машину МК-У1.

В результате в больницу госпитализирована 36-летняя пассажир иномарки.

По данным сотрудников ГИБДД 46-летний водитель автомобиля и 54-летний тракторист в момент аварии находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

Гид потребителя

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