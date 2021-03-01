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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе жительница Самары на Opel Corsa опрокинулась в кювет

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне в Ставропольском районе, на 985,7 км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием иномарки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

35-летняя жительница Самары за рулем Opel Corsa, не справившись с рулевым управлением, съехала в правый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась.

Женщину осмотрела на месте ДТП бригада скорой помощи. От госпитализации водитель отказалась.

В момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии, сообщили в правоохранительных органах. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.

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