В Ставропольском районе жительница Самары на Opel Corsa опрокинулась в кювет

Накануне в Ставропольском районе, на 985,7 км трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием иномарки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

35-летняя жительница Самары за рулем Opel Corsa, не справившись с рулевым управлением, съехала в правый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась.

Женщину осмотрела на месте ДТП бригада скорой помощи. От госпитализации водитель отказалась.

В момент аварии женщина находилась в трезвом состоянии, сообщили в правоохранительных органах. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут процессуальное решение.