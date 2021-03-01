Минобр РФ не смог вернуть 170 млн руб. за разработку Самарского университета

Министерству науки и высшего образования РФ не удалось взыскать с АО "Металлист-Самара" 170 млн руб., вложенных в НИОКР. На эти деньги самарские ученые разработали установку для обеспечения пресной водой Крыма, Краснодарского и Ставропольского края.

По условиям договора 2015 года субсидия выделялась на создание высокотехнологичного производства. На деле "Металлист-Самара" было транзитным пунктом для перечисления средств, за НИОКР же отвечал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Вуз до конца 2019 г. должен был создать семейство импортозамещающих энергосберегающих установок, основанных на применении инновационных технологий для опреснения морской воды и получения дистиллята из сточных вод производительностью до 10 куб. м/час.

К положенному сроку университет выполнил большую часть договора, в частности, разработал дистилляционные установки производительностью 2 куб. м/ч и 10 куб. м/ч, а создание аппарата мощностью 5 куб. м/ч было финальной стадией. По просьбе "Металлиста-Самара" дополнительным соглашением работы продлили на год за счет внебюджетных средств.

Вуз выполнил свои обязательства, разработка получила четыре патента, вышло 33 публикации в отечественных и зарубежных изданиях. Для этих НИОКР было создано 52 рабочих места, а также привлечено большее количество ученых, нежели то предусматривал договор. Кроме того, университет повысил зарплату специалистам: вместо заявленных соглашением 30 тыс. руб. сотрудник получал более 38 тыс. рублей. Больше положенного платили и другим привлеченным лицам.

Все затраты Самарского университета компенсировались за счет субсидии. Из отчета вуза следует, что вложения "Металлиста-Самара" были незначительными - 50-60 тыс. руб. в год.

В итоге Министерство науки подписало акт приема-передачи результатов НИОКР, но решило расторгнуть соглашение и вернуть субсидию "за ненадлежащее выполнение работ по проекту и отсутствие результата". Арбитражный суд Москвы и 9-й апелляционный суд не поддержали требований ведомства, сославшись на то, что результаты есть, а претензии к вузу сочли несущественными.