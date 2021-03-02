Директор Фонда капремонта: "Шумиха вокруг повышения взноса не обоснована"

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов в интервью Волга Ньюс рассказал, почему не стоит ждать повышения взносов в этом году, и за счет чего за год планируется практически полностью закрыть долги по недоремонтам.

— В отчете фонда за прошлый год указано, что действующий размер взноса экономически не обоснован, требует переоценки и увеличения суммы до 8,96 руб. за "квадрат". Как рассчитывалась эта цифра?

— Минимальный взнос формируется следующим образом: утверждается постановлением правительства Самарской области и, как любое другое постановление, проходит перед принятием решения массу экспертных оценок. В том числе выставляется на публичное обозрение, проходит оценку регулирующего воздействия. Оценка должна показать, насколько предлагаемый к утверждению минимальный взнос доступен для граждан и жителей региона.

Чтобы сформировать и обосновать минимальный взнос за капремонт, мы традиционно привлекаем областной Центр по ценообразованию в строительстве.

В последнее время вопрос экономической обоснованности взноса неоднократно поднимался на заседании губдумы и в СМИ. Утверждалось, что Фонд капитального ремонта якобы выступил с инициативой необходимого увеличения в 2021 г. минимального взноса и доведения его до экономически обоснованного.

Действительно, экономически обоснованный посчитанный взнос — средний, в зависимости от этажности МКД — 8,96 рублей. Мы, как публичная и открытая организация, обязаны публиковать определенные документы на своем сайте. Ежегодно, в январе, публикуется отчет регионального оператора за прошлый год. В опубликованном за 2020 год отчете был констатирован факт, что экономически обоснованный взнос, рассчитанный Центром по ценообразованию в строительстве, составляет 8,96 рублей. Но никаких инициатив об увеличении фактического взноса до экономически обоснованного, — тем более, о срочном увеличении, — не было.

— То есть, шумиха вокруг этой цифры не обоснована?

— Абсолютно. Инициатив не было. Более того, процессуально размер минимального взноса на текущий год устанавливается в году предшествующем, до 21 декабря. Поэтому возможность повышения в 2021 году минимального взноса отсутствует.

Отмечу, что дело не только в том, что этого размера взноса хватило бы для выполнения всех мероприятий, предусмотренных региональной программой. Но и в том, чтобы этот взнос был доступен для жителей. Это основополагающий момент. За этим в правительстве Самарской области и губернатор лично пристально следят.

Фонд капремонта: минимальный размер взноса должен составить 8,96 рубля за метр Минимальный экономически обоснованный размер тарифа за услуги Фонда капитального ремонта Самарской области составляет 8,96 руб. за 1 кв. м. Такие данные содержатся в отчете фонда за 2020 год.

В Самарской области минимальный взнос был принят в 2014 году, при формировании программы, и увеличивался только два раза. В совокупности он вырос с 2014 по 2020 г. на 11,7%. В то же время рост индекса потребительских цен за этот период составил 41%. Поэтому граждане максимально защищены.

— Когда запланировано третье повышение?

— Пока таких планов нет. Все зависит от текущей макроэкономической ситуации. Всем понятно, что из года в год происходит инфляция. Чтобы программа капремонта не провалилась, было бы логично, если бы минимальный взнос следовал, как минимум, за инфляцией. Это называется индексацией, она происходит во всех отраслях экономики. Однако на 2022 год пока планов нет. Фонд капитального ремонта не выдвигал инициатив.

Если еще раз вернуться к вопросу повышения взноса, то отмечу, что последнее увеличение составило 5,5%. В пересчете на квадратный метр это 38 копеек. А в пересчете на среднестатистическую семью с площадью квартиры, к примеру, 100 квадратных метров, — менее 40 рублей в месяц. Кроме того, для социально незащищенных граждан оплата квитанций субсидируется правительством Самарской области.

— Субсидируется ли сам Фонд капитального ремонта правительством региона?

— Правительство не субсидирует ФКР в "котловой" части, оно субсидирует определенные категории граждан — малоимущих, социально незащищенных граждан, компенсируя расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Льготники оплачивают квитанцию, а затем с чеком об оплате возмещают расходы в управлении социальной защиты.

Но те суммы, которые нам предоставляются последние годы из регионального бюджета, — суммы значительные, до 1 млрд рублей, — это средства, которые правительство Самарской области возвращает в фонд за то, что ФКР отвлек их на подготовку Самары к ЧМ-2018, по пресловутому "гостевому маршруту". Тогда оказалось много затрат, не обеспеченных источниками финансирования, и фонд произвел ремонт за счет средств "котла". Теперь эти траты правительство региона возмещает. Однако речь не идет о таком понятии, как субсидирование.

— Как обстоит ситуация с собираемостью взносов? Каков объем задолженности?

— Собираемость традиционно на высоком уровне, более 100%, в лучшие годы — до 110%. В прошлом году был собран 101,5% от того, что мы выставили. Кстати, спасибо большое жителям, собственники добровольно гасят ранее накопленную задолженность.

Совокупная дебиторская задолженность составляет сейчас 1,5 млрд рублей. Она значительно снизилась за последние пару лет, но тем не менее остается внушительной. И основная часть из этой суммы — долги физлиц. Есть такие категории граждан, которые принципиально не платят за капремонт и вывоз мусора. Мы с этим активно работаем в судебной плоскости, и эта работа позволила нам серьезно сократить объем дебиторской задолженности.

По юрлицам задолженность составляет более 120 млн рублей, то есть около 10% от общей массы. Но в базе и физлиц больше, около 90% от всех абонентов. Юридические лица в нашей базе — не слишком большая часть, это в, основном, владельцы нежилых помещений в жилых МКД на первых этажах, таких как кафе, аптеки, поликлиники.

В 2021 г. в Самарской области капитально отремонтируют более 2,5 тыс. жилых домов Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало проект краткосрочного плана капитального ремонта МКД в Самарской области. План рассчитан на 2021-2023 годы и включает 5040 объектов, подлежащих обновлению.

Отдельно стоит выделить Министерство обороны, которое сейчас ведет процесс передачи жилья из ведения минобороны в ведение муниципальных образований. Часть жилья еще не передана, и владельцем остается Министерство обороны. У них свои сложности в процедуре по оформлению и принципы, когда они платят или не платят за капремонт. Есть приказ этого ведомства, в котором сказано: если право собственности Министерством обороны не оформлено, то платить не нужно. Однако это не совсем правильно, потому что фактически они собственники помещений. Тем не менее история имеет место.

— Есть статистика по ежегодному количеству судебных исков?

— Судебная работа поставлена широко. Ежегодно мы оформляем около 20-24 тысяч исков. Абсолютное большинство выигрываем, потому что тут и сути спора никакой нет. В силу закона собственник жилого или нежилого помещения в МКД обязан платить взносы за капитальный ремонт.

— Обсуждается ли вариант изменения программы капремонта для приведения ее в соответствие с объемами сборов?

— Есть определенный уровень, на котором вносятся необходимые изменения. В данном случае уровень федеральный. Принципы, по которым региональная программа актуализируется и изменяется, заложены в Жилищный кодекс РФ. Основной принцип таков: в настоящее время без согласия собственников убрать, например, МКД из периода 2021 года и отнести в период 2023 года, невозможно.

Реализация программы капремонта во многих регионах идет тяжело, поэтому на федеральном уровне обсуждается вопрос изменений, но пока каких-либо решений нет, и говорить о том, на что мы не можем никак повлиять, нет смысла.

— Почему возникают проблемы с исполнением ежегодного плана программы капремонтов?

— В связи с тем, что значительный объем средств был отведен на ремонт "гостевых маршрутов" к ЧМ-2018 и в связи с тем, что экономически обоснованный размер взноса не достигнут, мы испытываем определенный дефицит средств.

Но дома, не отремонтированные в те годы, когда это планировалось по программе, мы не бросаем. Безусловно, они будут отремонтированы в ближайшие годы.

При этом Самарская область — один из регионов, где очень большой годовой план. Наш регион по этому показателю занимает позицию после Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Если брать ближайших соседей, например, Ульяновск, у них всего по 150 домов в год. У нас план прошлого года — 1368 домов. Мы сразу замахнулись на многое.

Эти цифры установлены еще в 2014 году, когда была сформирована программа. Она ежегодно актуализируется, но не в части радикального снижения количества МКД, а в части исключения домов, признанных аварийными. Кроме того, недавно, в связи с изменениями Жилищного кодекса, исключались из программы дома, где меньше пяти квартир. Они не были признаны многоквартирными.

— Проводилась ли вами ревизия "наследства" предыдущего руководства? Какие нарушения были выявлены, какие меры приняты?

— Ревизию в полном масштабе, конечно, проводили, смотрели, каков уровень кредиторской, дебиторской задолженностей, работали с ней. Но самое главное, что было сделано — мы поменяли систему работы ФКР, и вообще систему производства капитального ремонта. Сейчас она более открыта. У нас увеличилось количество подрядных организаций, допущенных и включенных в список квалифицированных подрядчиков, которые могут работать с фондом. Мы пересмотрели и сделали одинаковую для всех систему оплаты за выполненную работу.

Экс-глава ФКР Михаил Архипов приговорен к 10 годам колонии Во вторник, 20 октября, в Ленинском районном суде Самары огласили приговор экс-главе областного Фонда капремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею.

А если вы имеете в виду какие-то злоупотребления или нарушения законодательства, допущенные в прошлом, это работа правоохранительных органов. Они работают достаточно активно.

— Вы говорите о расширении списка подрядчиков. Тем не менее есть немало информации и о том, что сами подрядчики неохотно идут на торги ФКР. Получается, удалось переломить ситуацию? Поменялся ли пул подрядчиков с вашим приходом?

— Это было актуально на конец позапрошлого года. Начиная с середины 2020 года, учитывая, что механизм капремонта стал абсолютно прозрачен, система оплаты выстроена так, что условия одинаковы для всех. Кроме того, правительство приняло решение увеличить предельную стоимость по ремонту кровли и приведению ее в соответствие с реалиями, у нас возник чуть ли не бум заявок от подрядчиков, желающих участвовать в торгах. Мы наблюдаем это с середины прошлого года.

В цифрах это более 2 тысяч договоров на данный момент — и по "хвостам" с прошлого года, и по домам, ремонт которых запланирован на 2021 год. Для сравнения: в 2019 году было заключено 800 договоров. За полтора года перечень подрядных организаций вырос более чем вдвое. Поэтому недостатка в подрядчиках мы сейчас не наблюдаем.

Мы постарались сделать так, и, надеюсь, это получилось, что иным подрядчикам, которые не рассматривали раньше ФКР как заказчика, стало более интересно с фондом работать. Опять-таки, в 2018 году в реестре аккредитованных организаций было около 160 компаний, сейчас их 363. Мы расширили вдвое круг подрядчиков, которым интересно работать с фондом. И они не просто попали в реестр, а активно участвуют. Буквально сегодня несколько организаций заявили о намерении заключить договоры.

Причем традиционно было так, что в Самаре и Тольятти не было недостатка в подрядных организациях, а в муниципальные районы подрядчики шли не очень охотно. Буквально сегодня мы получили письма от двух подрядных организаций. Около 30 домов в Безенчукском и Красноармейском районах они выявили на нашем сайте как ранее несостоявшиеся и изъявили желание заключить договоры в отношении этих домов. Поэтому сегодня динамика весьма позитивная.

— Отслеживает ли фонд аффилированность участников торгов и компаний, которые ранее срывали исполнение работ?

— Насколько это возможно, отслеживаем. Но даже если мы видим, что компания аффилирована той, что была в реестре и не совсем качественно выполняла работы, мы не имеем права не пускать ее к квалификационному отбору. Основания для недопуска есть только у уполномоченных органов. В данном случае это решение Федеральной антимонопольной службы о внесении организации в список недобросовестных поставщиков. Мы, безусловно, смотрим на это.

Если мы видим или предполагаем аффилированность, наши сотрудники сориентированы на то, чтобы проявить к такой организации повышенное внимание.

— "Хвост" по недоремонтам: каков он и как планируется его сокращать?

— К концу 2020 года мы отчитались по закрытию 530 МКД, но на самом деле цифра несколько больше, составляет около 600 домов. Оставшиеся 70 МКД — это те подрядчики, которые выполнили ремонты, но по разным причинам, — видимо, они пытаются управлять своими денежными потоками и налогооблагаемой базой, — не стали сдавать их за отчетный период в конце года и активно сдали в январе–феврале этого года, хотя фактически ремонт был выполнен в прошлом году.

Поэтому получается, около 50% у нас выполнено за 2020 год, и в отношении 90% остатков нами заключены договора. Сейчас осталось менее 100 МКД из прошлого года без договоров.

Соответственно, практически по всем домам мы планируем закрыть "хвосты" в текущем году.

— Какие кадровые решения были приняты с вашим приходом?

— Я работаю в фонде с 2018 года, и, несмотря на то что должность называлась "временно исполняющий обязанности", полномочия у меня были такие же, как у генерального директора. Поэтому все кадровые перестановки, необходимые с моей точки зрения, были сделаны для улучшения работы еще в те годы. Они не были масштабными. Считаные единицы сотрудников уволились, и в основном по собственному желанию, так как им не совсем удобна была та система, которая предлагалась после моего прихода.